Piletas abiertas y sector verde: así recibe el verano el Club Paraná

Con la temporada de verano en marcha y las altas temperaturas como protagonistas, el Club Paraná ya tiene sus piletas en funcionamiento. El predio ofrece pileta para personas adultas, pileta para niños, servicio de cantina, baños con duchas y un amplio sector de césped para descansar bajo la sombra.

En diálogo con Elonce, Laura, guardavidas del club, explicó que el espacio está pensado para toda la familia y con servicios ya plenamente operativos. Señaló que las piletas de grandes y chicos están habilitadas, que el sistema de duchas funciona con normalidad y que la cantina acompaña la propuesta durante toda la tarde.

Además, comentó que se está acondicionando un espacio al fondo del predio para instalar arcos y que los chicos puedan jugar mientras los adultos comparten un mate en la zona de descanso.

Guardavidas del Club Paraná. Foto: Elonce.

Horarios y valores de entrada

Las piletas del Club Paraná abren de martes a domingo, de 14 a 20. El ingreso no es exclusivo para socios: cualquier persona puede acceder abonando la entrada correspondiente.

Según indicaron desde la institución, el valor para visitantes es de 8.000 pesos para mayores y 4.000 pesos para menores, mientras que los socios abonan 4.000 pesos los mayores y 2.000 pesos los menores.

Las piletas del Club Paraná están abiertas de 14 a 20. Foto: Elonce.

Seguridad y recomendaciones para el uso de las piletas

Mercedes, también guardavidas del Club Paraná, remarcó ante Elonce la importancia de la supervisión adulta, especialmente en el caso de los niños. Subrayó que los padres deben estar atentos a la altura del agua, acompañar siempre a los más chicos y asegurarse de que sepan nadar antes de permitirles ingresar a los sectores más profundos.

Recordó, además, que es fundamental evitar corridas alrededor de las piletas y no tirarse desde los bordes para prevenir golpes y caídas.

En relación a las condiciones climáticas, Mercedes explicó que cuando hay riesgo de tormenta eléctrica se suspende el uso de las piletas por seguridad. “El rayo en el agua es muy peligroso y tampoco es seguro permanecer debajo de los árboles”, señaló, y aclaró que, ante este tipo de situaciones, se retira a las personas del agua hasta que pase el peligro.