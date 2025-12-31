El Rowing anunció su Agenda de Verano: el detalle de todas las actividades  

La agenda de actividades del PRC

El Paraná Rowing Club presentó este martes un avance de las actividades planteadas para el verano, una programación integral de acciones deportivas, culturales, sociales y comunitarias que se desarrollarán de diciembre a marzo, en todas las sedes del Club.

"Viví el Verano en el Rowing" invita a socios y a la comunidad a disfrutar del club en todas sus dimensiones.

Con una agenda diversa y pensada para todas las edades, el Paraná Rowing Club propone un verano activo, de encuentro y disfrute, promoviendo el movimiento, el deporte, la vida saludable y la conexión con la naturaleza y la ciudad. Deportes de río y de cancha, actividades recreativas, culturales, espacios sociales y propuestas familiares conviven en una programación pensada para compartir, fortalecer vínculos y vivir el club en todo su potencial, aprovechando al máximo sus instalaciones e infraestructura.

Las actividades se realizarán en las diferentes sedes: Central, Yarará, Tortuguita y Playa. "Viví el Verano en el Rowing" refleja el espíritu del Club: un espacio inclusivo, activo y comunitario, donde cada persona encuentra su lugar y cada sede es protagonista y anfitriona en esta temporada que inició el 21 de diciembre, y culmina el 21 de marzo.

Las propuestas están pensadas para socios y abiertas al público general, quienes podrán acceder abonando el acceso a las sedes, cuando la actividad lo requiera.

En el marco de su proceso de modernización y mejora continua de la experiencia de los socios, el Club incorporó además la Sede Virtual, una nueva herramienta digital que permite acceder de manera ágil a información, servicios y actividades, ampliando y fortaleciendo la oferta de prestaciones institucionales.

Con múltiples opciones para disfrutar durante el verano y a lo largo de todo el año, el Paraná Rowing Club se consolida como un club familiar, accesible e innovador, comprometido con la vida activa y el encuentro comunitario.

Verano en el PRC – Actividades confirmadas

La Agenda de Verano 2026 contiene una amplia propuesta de actividades deportivas, recreativas y culturales pensadas para todas las edades.

A continuación, se detallan las actividades confirmadas hasta el momento. La agenda es dinámica y continuará ampliándose durante la temporada. Las novedades y actualizaciones se publicarán en los canales oficiales del club y la información quedará disponible en historias destacadas de Instagram.

Enero 2026

Escuela de Skate Yarará – Temporada 2026

Inicio: viernes 2 de enero de 2026

Días: todos los miércoles y viernes

Horario: de 18:00 a 20:00

Lugar: Yarará

Categorías: infantil, juvenil y adulto

Facilitadores: Nahuel Mancini y Gianfranco.

Beach Vóley – Apertura de Temporada

Fecha: 3 de enero

Horario: desde las 17:30 h

Lugar: Cancha de Beach Vóley – Sede Central

Jornada de apertura de la temporada de beach vóley con propuestas deportivas y recreativas abiertas a toda la comunidad.

Música en vivo: César Miani

Juegos y partidos amistosos

Actividad para padres, hijos, jugadores y amigos

Evento abierto, sin distinción de nivel

1° Torneo Infantil de Pesca

Fecha: 8 de enero

Lugar: Playa – Sede Central

Destinatarios: niñas y niños de 6 a 11 años

Categorías

6, 7 y 8 años

9, 10 y 11 años

Modalidad

Carnada libre

Una caña por pescador

Muelle de pesca con 10 participantes por hora

Horarios

Primera categoría: de 16:00 a 18:00 h

Segunda categoría: de 18:00 a 19:30 h

Puntaje

Se miden todos los pescados.

Premios

Órdenes de compra en artículos de pesca en la Casa de la Carnada.

Inscripción

Gratuita. Enviar nombre y apellido del participante al teléfono 343 6 217 656.

Cupos limitados: 20 participantes por categoría.

El sector contará con guardavidas. Los padres acompañan como espectadores.

Navegantes del Arte (actividad permanente)

Inicio: jueves 8 de enero de 2026

Día y horario: jueves de 10:00 a 11:00

Modalidad: taller mensual

Lugar: Sede Playa

Destinatarios: infancias de 5 a 10 años, socios y no socios

Espacio creativo en contacto con la naturaleza, inspirado en el río y su entorno, orientado al desarrollo de la sensibilidad artística y el juego mediante la creación de obras con diversos materiales.

Materiales incluidos.

No se suspende por lluvia.

Facilitadora: Sofía Martínez.

Campus de Verano – Juveniles Hockey

Fecha: del 6 al 30 de enero

Lugar: Tortuguitas

DJ César Miani

17 de enero – Tortuguitas

24 de enero – Playa, junto a evento especial

Básquet 3x3, Demo Skate y Demo Breakdance

Fecha: 24 de enero

Lugar: Sede Central

Desafío Remeros

Fecha: 31 de enero

Lugar: Sede Central

Carlos Ullian y cena

Fecha: 31 de enero

Lugar: Playa

Febrero 2026

7 de febrero – Playa: Regata de Vela

7 de febrero – Tortuguitas: Seven Libre Mamis Hockey

14 de febrero – Playa: Cena Romántica de San Valentín

Del 14 al 18 de febrero – Tortuguitas: Copa Triangular de Carnaval – Hockey

15 de febrero – Playa: Fiesta de Carnaval

21 de febrero – Costanera: Maratón Nocturno

Del 21 al 22 de febrero – Tortuguitas: Seven Libre Plantel Hockey Damas Blanco

28 de febrero – Playa: DV8

Marzo 2026

14 de marzo – Sede Central: Clínica para Deportistas de Remo

21 de marzo – Playa: Trekking en la Isla

La Agenda de Verano 2026 se encuentra en permanente actualización. Las nuevas actividades, horarios y detalles organizativos se comunicarán a redes sociales del club, donde la información permanecerá disponible en historias destacadas de Instagram.