Paraná Rowing Club presentó su agenda de actividades de verano

REDACCIÓN ELONCE
El Paraná Rowing Club presentó oficialmente su agenda de actividades de verano 2025–2026, una propuesta que incluye iniciativas deportivas, sociales, culturales y comunitarias, pensadas para desarrollarse hasta el 21 de marzo del próximo año.
Durante la presentación, el presidente del Paraná Rowing Club, Adolfo Cislaghi, explicó a Elonce que la agenda fue organizada en distintos ejes y macrofases mensuales, con el objetivo de ofrecer propuestas continuas a lo largo de toda la temporada. “Es una agenda bastante extensa, dividida en lo social, cultural, comunitario y deportivo, principalmente de los 12 deportes de nuestro club”, señaló.
Cislaghi indicó que, además de las actividades habituales que se desarrollan en las distintas sedes, se sumaron eventos especiales abiertos a la comunidad. “Todos los meses tenemos diferentes propuestas para que la ciudad se integre a nuestro club y para que nuestros socios disfruten de toda esta agenda”, manifestó.
Por su parte, la secretaria del club, Viviana Aguilar, destacó que el calendario incluye actividades pensadas para toda la familia y para distintos momentos del día. “Hemos agregado un nutrido calendario con actividades para todo el día, para toda la comunidad, integrando lo deportivo con lo cultural y lo social”, explicó durante el encuentro.
Entre las propuestas mencionadas se encuentran eventos vinculados al deporte, como la participación del club en una maratón nocturna, además de encuentros sociales como la cena por el Día de los Enamorados y la Fiesta de la Playa. A su vez, se anunciaron acciones solidarias, como una campaña de recolección de útiles escolares previo al inicio del ciclo lectivo 2026.
Actividades deportivas y participación de subcomisiones
Javier Marcó, integrante de la subcomisión de rugby y también vinculado a la de básquet, remarcó que todas las subcomisiones participaron en la elaboración de la agenda. “Se abrió la participación a todas las subcomisiones para que acerquen propuestas deportivas, pero también sociales, en una agenda dinámica”, afirmó.
En ese marco, detalló que se programaron actividades como un torneo 3x3 de básquet, disciplinas de rugby y tenis, entre otras propuestas. “Vamos a poder disfrutar el club tanto de día como de noche; el verano es ideal para eso”, sostuvo.
Las autoridades del club coincidieron en que la iniciativa buscó fortalecer el vínculo con la comunidad paranaense y sumar a personas que no forman parte de la institución. “Es una invitación a que la ciudad y las familias se encuentren en este lugar”, expresaron durante la presentación.
Finalmente, se informó que la agenda de verano del Paraná Rowing Club se publicará y actualizará de manera permanente a través de las redes sociales oficiales de la institución, donde se detallarán las actividades semana a semana. De este modo, el club invitó a socios y no socios a participar de una temporada con múltiples propuestas hasta el cierre del verano.