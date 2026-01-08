Realizaron el primer Torneo de Pesca Infantil en el Paraná Rowing Club: cupos completos y premios en efectivo

REDACCIÓN ELONCE
El Paraná Rowing Club vivió un gran evento con la realización de su primer Torneo de Pesca Infantil, donde participaron más de 30 inscriptos y se premiaron a los mini pescadores.
En el corazón de la Costanera, el Paraná Rowing Club llevó a cabo su primer Torneo de Pesca Infantil con una destacada participación. Este evento deportivo y recreativo reunió a chicos de distintas edades en un entorno natural único, aprovechando las instalaciones del club y su muelle de pesca recientemente inaugurado. En una jornada marcada por el buen clima, el organizador principal, Alejandro Massoni, de la comisión directiva, se mostró entusiasta con el éxito de la convocatoria. “Gracias por venir a participar, ver y mostrar este gran evento. Hemos tenido una agenda de verano repleta de espectáculos artísticos y deportivos, pero este torneo de pesca es uno de los que más hemos disfrutado", comentó a Elonce.
La competencia superó las expectativas con la inscripción de más de 30 niños, a pesar de que la capacidad máxima ya había sido alcanzada poco después de su difusión en las redes sociales. “Tuvimos que poner una lista de espera y, lamentablemente, algunos quedaron afuera. Pedimos disculpas y les prometemos que en el próximo torneo tendrán su oportunidad”, expresó el organizador.
Los más pequeños participaron en dos categorías: de 7 a 10 años y de 11 años en adelante. Además, se entregaron premios en efectivo, con 50.000 pesos para el primer puesto y 30.000 pesos para el segundo.
La pesca deportiva como actividad recreativa y educativa
Además de la competencia, el torneo tuvo un enfoque recreativo y educativo, promoviendo la pesca deportiva con devolución como una actividad que se puede disfrutar en familia. El referente del club explicó: "Este espacio es ideal para que los chicos aprendan y disfruten de la pesca deportiva. Además de ser una actividad recreativa, también enseñamos el respeto por el medio ambiente, ya que se promueve la pesca con devolución". Para ello, el club acondicionó especialmente su nuevo muelle para esta actividad.
Los pequeños participantes, como Ema, de 13 años, y Isabela, de 11, compartieron sus motivaciones para participar: “Me gusta pescar porque me gustan los peces. Siempre lo hago con mi papá y mamá”, contó Ema, mientras que Isabela, quien comenzó a pescar a los tres años gracias a su papá, agregó: “Lo que más me gusta de pescar es compartir el momento con él”. Estos testimonios reflejan el espíritu familiar que se vive en cada rincón del club.
El Rowing apuesta por el futuro de la pesca infantil
Con una alta demanda y una experiencia tan positiva, el Paraná Rowing Club planea seguir impulsando estos torneos. A la organización no le cabe duda de que la pesca deportiva es una excelente forma de acercar a los niños a la naturaleza y, además, fortalecer los lazos familiares. Según Massoni, la respuesta fue tan positiva que el club ya está preparando una nueva edición para febrero.
"Este primer torneo superó nuestras expectativas y nos motivó a continuar organizando más eventos de este tipo. Queremos que los niños sigan disfrutando de este espacio, que es único, y que la pesca se convierta en una tradición para las futuras generaciones", concluyó el organizador.