Paraná Rowing Club se prepara para su estreno en la Liga Nacional de Vóley 2026

REDACCIÓN ELONCE
El Paraná Rowing Club ultima detalles para debutar como local en la Liga Nacional de Vóley 2026, una competencia federal que reunirá a equipos de distintas provincias y se extenderá hasta abril.
El Paraná Rowing Club vive horas decisivas en la previa de su estreno en la Liga Nacional de Vóley 2026, certamen que lo tendrá como protagonista y representante de la capital entrerriana a nivel nacional. Con entrenamientos intensivos y una gran expectativa, la institución albirroja se alista para disputar su primer partido frente a Obras Sanitarias de San Juan, en un contexto que combina ilusión deportiva, renovación de instalaciones y el acompañamiento de la comunidad local.
“Estamos Ultimando los detalles, entrenando a full para largar mañana el primer partido contra Obras Sanitarias de San Juan. Estamos estrenando este hermoso lugar, con los detalles últimos para que realmente sea un espectáculo lindo”, exclamó un integrante, reflejando el clima que se respira en la previa del debut. La frase sintetiza el esfuerzo colectivo que se viene desarrollando desde hace semanas para llegar de la mejor manera al inicio del torneo.
La presentación oficial del equipo se dará en un escenario especialmente acondicionado para la competencia, con el objetivo de ofrecer no solo un buen rendimiento deportivo sino también una experiencia atractiva para el público. En ese sentido, el evento trasciende lo meramente deportivo y se proyecta como un acontecimiento relevante para la ciudad de Paraná.
Un proyecto que representa a toda la ciudad
El desarrollo de la competencia cuenta con el apoyo de distintas instituciones locales, lo que refuerza la idea de que el torneo no involucra únicamente a un club. “Desde el Parque Berduc nos han facilitado las instalaciones porque es una competencia nacional y es de interés para Paraná. No es solamente Rowing, es Paraná representándonos a nivel nacional”, exclamó otro de los protagonistas, subrayando la importancia del respaldo institucional y el impacto regional del evento.
En esta primera etapa, la sede Paraná albergará una zona integrada por Rowing y Echagüe, los dos equipos de la ciudad, que competirán frente a conjuntos provenientes de otras provincias. Posteriormente, se sumarán dos equipos de San Juan, dos de Córdoba y representantes de San Luis, conformando un calendario exigente y de alto nivel competitivo.
La presencia de estos equipos consolida a la capital entrerriana como un punto clave dentro del mapa nacional del vóley, al tiempo que ofrece a los aficionados locales la posibilidad de disfrutar de partidos de jerarquía sin salir de la ciudad.
Un plantel joven con proyección y el llamado al público
En cuanto a la conformación del plantel, el Paraná Rowing Club apuesta a un grupo joven, con margen de crecimiento y ambición deportiva. Rowing “es un equipo joven, donde el promedio debe estar entre los 22 y 23 años. También tenemos algunos más chicos de 17 y 18 y algunos más grandes. Es un equipo con muchas ganas y en desarrollo”. Esta combinación de juventud y experiencia es vista como una fortaleza de cara a una competencia larga y exigente.
La Liga Nacional de Vóley se extenderá hasta el mes de abril y tendrá un formato itinerante, ya que luego de la etapa en Paraná el equipo deberá viajar a distintas provincias para continuar con el calendario. Este desafío logístico y deportivo requerirá regularidad, concentración y un fuerte respaldo anímico.