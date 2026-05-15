Más de 700 camiones varados por intensas nevadas en Mendoza: cerraron el Paso Cristo Redentor

La medida fue adoptada ante el deterioro de las condiciones climáticas en alta montaña

El Paso Internacional Cristo Redentor, principal conexión terrestre entre Argentina y Chile, fue cerrado este viernes de manera preventiva y por tiempo indeterminado debido a las intensas nevadas que afectan la zona cordillerana en Mendoza.

La medida fue adoptada ante el deterioro de las condiciones climáticas en alta montaña, donde un fuerte temporal de nieve obligó a interrumpir el tránsito en ambos sentidos, incluyendo el túnel internacional.

Como consecuencia, más de 700 camiones quedaron varados sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de la destilería, y también en distintos tramos de la Ruta 40. La situación genera complicaciones logísticas en uno de los corredores comerciales más importantes del país.

Foto: Gendarmería Nacional

Además, las autoridades informaron que el Paso Pehuenche, ubicado en el sur provincial a la altura de Malargüe, también fue cerrado de forma preventiva ante el avance del mal tiempo.

Recomendaciones

Desde los organismos oficiales recomendaron evitar viajar hacia la alta montaña y reprogramar cualquier traslado previsto, ya que los pronósticos indican que las nevadas continuarán durante el sábado y que el fin de semana se mantendrá con condiciones inestables.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó un brusco cambio en las condiciones climáticas, con lluvias y lloviznas en el llano y nevadas persistentes en la cordillera.

Para el sábado se espera una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 14 en el Gran Mendoza, mientras que el domingo se prevé una mejora paulatina, con nubosidad en disminución, heladas matinales y una mínima de -1 grado, aunque con leve ascenso de la temperatura máxima.