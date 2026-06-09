Un trabajador murió tras caer del techo de un frigorífico

Un trabajador de 27 años murió este lunes por la tarde tras caer desde el techo de un frigorífico ubicado sobre la Ruta Provincial 91, en la localidad santafesina de Totoras. El joven sufrió graves heridas y falleció poco después en un centro de salud al que había sido trasladado de urgencia.

El accidente ocurrió minutos antes de las 17, cuando la víctima realizaba tareas en el establecimiento industrial y, por causas que son materia de investigación, se precipitó desde una altura aproximada de 10 metros.

Tras el hecho, compañeros de trabajo asistieron al joven mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.

Una dotación de Bomberos Voluntarios de Totoras acudió rápidamente al lugar luego de recibir el llamado de auxilio.

Al arribar, los rescatistas encontraron al trabajador con lesiones de gravedad, hemorragias y signos vitales comprometidos. De inmediato procedieron a inmovilizarlo para su traslado.

Posteriormente fue derivado en código rojo a un sanatorio de la ciudad, donde los profesionales médicos intentaron estabilizarlo. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas durante la caída.

Luego del accidente, personal policial trabajó en el lugar para resguardar la escena y recabar información sobre lo ocurrido. También se aguardaba la intervención del médico forense y de efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer cómo se produjo la caída.