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Sociedad Operativo federal en zona de frontera

Incautaron mercaderías, dinero y vehículos tras una investigación por contrabando

Los operativos se realizaron en Misiones y Buenos Aires en el marco de una investigación iniciada en 2025. Secuestraron dinero, vehículos, equipos electrónicos y mercadería de origen extranjero.

9 de Junio de 2026
El dinero incautado en el operativo
El dinero incautado en el operativo Foto: PSA

Los operativos se realizaron en Misiones y Buenos Aires en el marco de una investigación iniciada en 2025. Secuestraron dinero, vehículos, equipos electrónicos y mercadería de origen extranjero.

Dos personas fueron detenidas y se secuestraron más de 11 millones de pesos, vehículos, dispositivos electrónicos, armas y mercadería de origen extranjero durante 18 procedimientos realizados en Misiones y la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de contrabando.

 

La investigación comenzó en septiembre de 2025 por disposición judicial, con el objetivo de determinar la existencia de una organización dedicada al ingreso y comercialización irregular de mercaderías en la zona de frontera.

 

Durante las tareas realizadas, interceptaron un camión que transportaba encomiendas y distintas cargas presuntamente en infracción al Código Aduanero. El procedimiento tuvo lugar en Puerto Iguazú y permitió secuestrar mercadería valuada en aproximadamente 265 millones de pesos.

 

A partir de ese hallazgo, los investigadores avanzaron sobre la estructura de funcionamiento del grupo, identificando rutas de traslado, lugares de almacenamiento y circuitos de comercialización de los productos.

Procedimientos en cuatro ciudades

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Justicia ordenó una serie de allanamientos que se concretaron en Puerto Iguazú, San Javier, Posadas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Seis de los procedimientos fueron ejecutados por la PSA, mientras que el resto contó con la participación de otras fuerzas federales y organismos nacionales.

Como resultado de las medidas, fueron detenidas dos personas y se secuestraron 15 bultos embalados cuyo contenido será verificado en el marco de la causa.

Dinero, vehículos y tecnología secuestrada

Entre los elementos incautados se encuentran 11.805.240 pesos en efectivo, dos automóviles y una importante cantidad de equipos tecnológicos. También secuestraron 24 teléfonos celulares, siete notebooks, ocho CPU, ocho tablets, cámaras de videovigilancia, equipos fotográficos, dispositivos de almacenamiento digital y terminales de cobro electrónico.

Asimismo, fueron hallados cientos de accesorios para telefonía móvil, repuestos de conectividad y otros elementos considerados de interés para la investigación.

 

Durante los procedimientos también se encontraron armas de fuego y municiones, las cuales quedaron a disposición de la Justicia junto con el resto de los elementos secuestrados.

Las dos personas detenidas quedaron a disposición del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, que continuará con las actuaciones judiciales correspondientes.

 

Las medidas fueron llevadas adelante por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), junto con personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)-Dirección General de Aduanas, con la colaboración de efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. La causa se encuentra bajo la órbita del Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, a cargo del juez Marcelo Cardozo.

Temas:

contrabando Puerto Iguazú misiones PSA Aduana operativo frontera
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