Bordet: “El circo mediático y la búsqueda de escarnio público no son justicia”

El ex gobernador Gustavo Bordet habló luego del allanamiento realizado por la justicia en la vivienda de su hija, en calle Alsina de la ciudad de Paraná. La medida se concretó en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito.

“Resulta especialmente llamativo que desde la propia fiscalía se haya difundido la medida cuando ni siquiera ha finalizado el allanamiento, lo que evidencia una clara intención de generar impacto mediático”, expresó el actual diputado nacional.

Asimismo, entendió que “este capítulo es profundamente lamentable: no aporta absolutamente nada al esclarecimiento de los hechos. Llama la atención que se avance sobre la base de suposiciones arbitrarias por parte del fiscal, con el claro objetivo de dañar mi imagen y la de mi familia”.

Por otra parte, Bordet desmintió “de manera categórica tener propiedades no declaradas, cuentas en el exterior, empresas fantasmas ni ningún tipo de estructura irregular de las que se han intentado instalar. Nunca tuve nada que ocultar”.

“Después de más de dos años de investigación, resulta preocupante la evidente animosidad con la que actúa el fiscal interviniente, impropia de su rol y totalmente alejada de la objetividad que exige la ley. No me voy a prestar a maniobras que nada tienen que ver con la verdad. Este tipo de acciones no hará mella en mi conducta ni en mi compromiso”, afirmó el ex mandatario provincial.

Finalmente, Bordet expresó que a lo largo de toda su trayectoria pública “siempre he estado a disposición de la Justicia, respondiendo cada requerimiento sin excepciones ni dilaciones. Nunca evité dar explicaciones. Y no será ahora cuando cambie esa conducta. Pero la búsqueda de la verdad no puede convertirse en un espectáculo. El circo mediático y la búsqueda de escarnio público no son justicia”.