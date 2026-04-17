Concepción del Uruguay: la obra en la escuela Normal entra en su etapa final

La ciudad de Concepción del Uruguay avanza en una obra clave para su sistema educativo: la puesta en valor del salón de actos de la Escuela Normal Superior “Mariano Moreno”, que ya alcanza un 86% de ejecución.

Se trata de una intervención que apunta a resolver problemas estructurales en un edificio histórico, que data de 1914 y alberga a más de 1.200 estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario.

Además, el establecimiento cumple un rol central en la ciudad, ya que en horario vespertino funciona como sede de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER.

Una obra sobre un edificio histórico

Los trabajos en Concepción del Uruguay son ejecutados por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura y demandan una inversión que supera los 230 millones de pesos.

La intervención se centra principalmente en el salón de actos, un espacio que presentaba importantes deterioros producto de filtraciones y fallas en el sistema de desagües pluviales.

Escuela Normal Concepción del Uruguay.

Estas deficiencias habían generado daños en cielorrasos y muros, lo que representaba un riesgo para la comunidad educativa y afectaba el normal desarrollo de las actividades.

Detalles de los trabajos en ejecución

En esta etapa final, las tareas en la escuela de Concepción del Uruguay incluyen la impermeabilización de losas en distintos sectores del edificio.

También se avanza en el reemplazo de la cubierta de chapa del salón de actos, junto con la renovación de conversas y caños de lluvia, que serán conectados al sistema pluvial existente.

A su vez, se intervienen las instalaciones sanitarias, con mejoras en cámaras de inspección y cañerías para optimizar el funcionamiento general y evitar futuras obstrucciones.