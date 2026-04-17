Gobierno nacional autorizó el ingreso de tropas de Estados Unidos para ejercicios en el Atlántico

El Ejército hará ejercicios junto a tropas de Estados Unidos.

El Gobierno nacional formalizó este viernes el ingreso de tropas militares de Estados Unidos al país para participar de ejercicios conjuntos que se desarrollarán en distintos puntos estratégicos del territorio y el Atlántico Sur.

La decisión fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y su gabinete, en el marco de una política orientada a reforzar la cooperación en materia de defensa.

Según se informó, la medida apunta a mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas de ambos países y consolidar el posicionamiento de Argentina como socio estratégico en el plano internacional.

Ejercicios en distintas regiones del país

El primero de los operativos, denominado “Daga Atlántica”, se llevará adelante entre el 21 de abril y el 12 de junio, con actividades que incluirán ejercicios en tierra, aire y mar.

En ese marco, el despliegue abarcará instalaciones clave como la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea ubicada en Moreno, provincia de Buenos Aires.

El Ejército hará ejercicios junto a tropas de Estados Unidos.

Desde el Gobierno nacional destacaron que estas maniobras permitirán avanzar en el entrenamiento conjunto y en la coordinación de operaciones entre las fuerzas.

Operativo naval en el Atlántico Sur

Por otra parte, entre el 26 y el 30 de abril se desarrollará el ejercicio naval “PASSEX”, que tendrá lugar dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina.

La operación contará con la participación de unidades de la Armada de Estados Unidos, entre ellas el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, que trabajarán junto a efectivos argentinos.

Estas actividades estarán enfocadas en tareas de adiestramiento, control y vigilancia en el Atlántico Sur, en un contexto de cooperación bilateral.

La planificación de estos ejercicios fue readecuada luego de una postergación registrada a principios de mes, vinculada a la escalada de tensiones en Medio Oriente.