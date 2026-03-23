Sueldo de gendarmes: cuánto cobran en marzo 2026 y qué pasará con los aumentos

El sueldo de gendarmes en marzo 2026 se mantiene sin cambios respecto a diciembre, a la espera de definiciones oficiales sobre posibles aumentos.
El sueldo de gendarmes en marzo 2026 continúa sin modificaciones, en un escenario de congelamiento salarial que alcanza a todo el personal de la fuerza. Desde los rangos más bajos hasta el Comandante General, los haberes se mantienen iguales a los percibidos en diciembre pasado, debido a la falta de una nueva resolución oficial que actualice los ingresos.
La situación responde a que el Ministerio de Seguridad de la Nación aún no publicó una normativa que reemplace la Resolución 944/2025, la cual sigue vigente. Este contexto no solo afecta a la Gendarmería Nacional, sino que también se replica en otras fuerzas federales como la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
Pese a la ausencia de anuncios en el Boletín Oficial, fuentes cercanas al sector no descartan que en las próximas semanas pueda haber novedades. Históricamente, las actualizaciones salariales suelen comunicarse cerca de las fechas de cobro, lo que mantiene abiertas las expectativas entre los efectivos.
Escala salarial: cuánto cobra cada rango
La estructura del sueldo de gendarmes presenta diferencias significativas según la jerarquía. En los rangos más altos, los ingresos básicos son considerablemente superiores. Un Comandante General percibe $2.635.216, mientras que un Comandante Mayor cobra $2.398.955 y un Comandante Principal $2.153.607.
En niveles intermedios, los haberes también muestran variaciones importantes. Un Primer Alférez recibe $1.226.738, un Alférez $1.089.756 y un Subalférez $990.687. En tanto, dentro del escalafón de suboficiales, un Suboficial Mayor alcanza $1.533.000, seguido por el Suboficial Principal con $1.387.330.
Por su parte, en los rangos más bajos, los montos son más acotados. Un gendarme percibe $783.112, mientras que un Gendarme II cobra $711.920. Estos valores corresponden al haber básico, sin contemplar adicionales por antigüedad, zona o funciones específicas.
Adicionales y tareas específicas
Más allá del haber básico, el sueldo de gendarmes puede incrementarse a través de distintos suplementos. Uno de los más relevantes es el adicional por tareas de prevención barrial, que se otorga a quienes cumplen funciones específicas en territorio urbano.
Este plus varía según el rango. Por ejemplo, un Comandante General puede percibir $1.099.756 adicionales, mientras que un Comandante suma $707.647. En escalas más bajas, un Sargento puede recibir $471.979 y un gendarme $358.473 por este concepto.
No obstante, este beneficio no alcanza a todo el personal, ya que depende de la función asignada. En muchos casos, estos adicionales representan una parte importante del ingreso final, reduciendo parcialmente el impacto del congelamiento salarial.
Ingreso a la fuerza y comparación con Fuerzas Armadas
Para quienes buscan incorporarse a la Gendarmería, existen requisitos claros: ser argentino nativo o por opción, tener entre 17 y 25 años y contar con DNI vigente. Además, se exigen condiciones físicas específicas, como estatura mínima y la ausencia de tatuajes visibles en zonas expuestas del cuerpo.
El proceso de selección incluye evaluaciones físicas, médicas y psicológicas, lo que garantiza un estándar de formación acorde a las exigencias de la fuerza. Una vez dentro, la progresión salarial dependerá del rango y la trayectoria del efectivo.
En paralelo, el personal de las Fuerzas Armadas presenta una estructura salarial similar en cuanto a escalas jerárquicas. Un Teniente General percibe $2.866.115, mientras que un coronel alcanza $2.039.752. En los rangos más bajos, un voluntario cobra desde $622.720.
Al igual que en Gendarmería, estos montos corresponden al haber básico, al que luego se suman adicionales. En este contexto, la evolución del sueldo de gendarmes dependerá de futuras decisiones oficiales, en un escenario económico que mantiene en vilo a todo el personal de las fuerzas de seguridad.