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Nogoyá: licitan obras para reparar filtraciones en una escuela emblemática

La intervención apunta a resolver filtraciones y problemas de desagües en el edificio donde asisten más de 300 alumnos; la inversión provincial supera los 40 millones de pesos.

6 de Abril de 2026
Escuela N° 1 “Carlos María de Alvear”, Nogoyá.
Escuela N° 1 “Carlos María de Alvear”, Nogoyá. Foto: Elonce.

La intervención apunta a resolver filtraciones y problemas de desagües en el edificio donde asisten más de 300 alumnos; la inversión provincial supera los 40 millones de pesos.

El Gobierno de Entre Ríos avanzará con una obra clave en Nogoyá, donde se proyectan mejoras en una institución educativa afectada por problemas edilicios. La intervención busca dar respuesta a filtraciones y anegamientos que impactan en el normal desarrollo de las actividades escolares.

 

En ese marco, se realizará la apertura de sobres en Nogoyá el próximo jueves 9 de abril, en el ámbito de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones. La obra cuenta con un presupuesto oficial que supera los 40 millones de pesos.

 

La iniciativa se enmarca en un plan de mejora de infraestructura educativa en la provincia y apunta a optimizar las condiciones del edificio, que actualmente presenta inconvenientes estructurales en distintos sectores.

 

 

Una escuela histórica con problemas edilicios

 

La obra se llevará adelante en la escuela N° 1 “Carlos María de Alvear”, una de las instituciones más antiguas de Nogoyá, cuya construcción data de principios del siglo pasado.

 

El edificio cuenta con una superficie aproximada de 2.900 metros cuadrados y alberga a unos 335 estudiantes que asisten diariamente. En los últimos años, se registraron filtraciones y dificultades en el sistema de desagües, especialmente durante jornadas de lluvia.

 

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Escuela N° 1 “Carlos María de Alvear”.

 

Estas situaciones generaron la necesidad de una intervención integral para garantizar condiciones adecuadas de uso.

 

Qué trabajos se realizarán

 

El proyecto contempla la intervención de unos 600 metros cuadrados del establecimiento. Entre las tareas previstas se encuentra la colocación de una nueva cubierta de chapa sobre las losas existentes, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua.

 

También se ejecutarán trabajos de impermeabilización en aulas de distintos sectores del edificio, junto con la incorporación de nuevas bajadas pluviales y mejoras en el sistema de evacuación.

 

Además, en áreas como cocina, comedor y sanitarios, se realizarán obras para corregir problemas de pendiente y filtraciones, mediante la construcción de nuevos contrapisos impermeabilizados.

 

Desde el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura indicaron que la obra apunta a resolver problemas concretos que afectan el funcionamiento cotidiano de la escuela.

Temas:

Nogoyá escuela obras
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