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Haciendo Comunidad Planeamiento e Infraestructura

Con mejoras edilicias, se intervendrá escuela de Gualeguay para asegurar servicios esenciales

El Gobierno llevará adelante la reparación del sistema de provisión y reserva de agua, la instalación de gas natural y trabajos complementarios en las instalaciones eléctricas y sanitarias en la Escuela Primaria Nº6 Victoriano Montes de Gualeguay.

5 de Abril de 2026
Planeamiento e Infraestructura.
Planeamiento e Infraestructura. Foto: (GPER).

El Gobierno llevará adelante la reparación del sistema de provisión y reserva de agua, la instalación de gas natural y trabajos complementarios en las instalaciones eléctricas y sanitarias en la Escuela Primaria Nº6 Victoriano Montes de Gualeguay.

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, llevará adelante la reparación del sistema de provisión y reserva de agua, la instalación de gas natural y trabajos complementarios en las instalaciones eléctricas y sanitarias en la Escuela Primaria Nº 6 Victoriano Montes de la ciudad de Gualeguay.

 

El establecimiento educativo comparte instalaciones con la Escuela Secundaria Nº11 De Tablas, comprende una matrícula de 452 estudiantes y se encuentra ubicado en Avenida General Artigas y calle Nº35 de la localidad de Gualeguay. Actualmente, el edificio presenta distintas problemáticas edilicias que afectan su normal funcionamiento, especialmente en el sistema de agua y en el sector de cocina, donde aún no se encuentra conectada la red de gas natural.

 

El acto de apertura de sobres se realizará el miércoles 8 de abril a las 10, en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones. La intervención contempla un presupuesto oficial de 34.159.984 pesos, financiado con recursos provinciales, y el plazo de ejecución será de 60 días corridos.

 

En ese marco, el ministro Hernán Jacob destacó el alcance de estas intervenciones y la continuidad de una planificación sostenida en materia de infraestructura educativa: "Esta obra en Gualeguay, con la mejora del sistema de agua potable y la conexión a la red de gas natural, brinda una respuesta concreta a una necesidad del establecimiento y permitirá garantizar condiciones más seguras y adecuadas para el desarrollo de las actividades de toda la comunidad educativa que transita diariamente la institución".

 

Los trabajos se desarrollarán sobre una superficie de 100 metros cuadrados y prevén la instalación de un nuevo sistema de reserva y bombeo de agua, con la colocación de un tanque cisterna en la torre existente y tanques de reserva que permitirán mejorar la presión en el edificio. Asimismo, se ejecutará la conexión a la red de gas natural, adecuando la instalación actual para su correcto funcionamiento.

 

La obra también prevé la revisión de la instalación eléctrica, la adecuación sanitaria y cloacal, la intervención en desagües pluviales del patio central y la colocación de revestimientos en el sector de cocina. Además, se realizarán reparaciones en pisos de patios, incluyendo el tratamiento de hundimientos y juntas de dilatación, y se incorporará una nueva puerta en el aula taller para readecuar su uso.

Temas:

Gobierno de Entre Ríos Gualeguay escuela secundaria
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