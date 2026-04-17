Incendio en galpón con gallinas: colapsó el techo y murieron miles de aves

Este viernes se registró un incendio en un galpón de gallinas ponedoras que provocó importantes daños materiales y la muerte de una gran cantidad de aves. El establecimiento avícola afectado está ubicado sobre la Autovía Nacional Artigas, a la altura del kilómetro 135, en cercanías del arroyo El Colman, en Pronunciamiento, departamento Uruguay.

El siniestro se desató en un galpón de aproximadamente 170 metros perteneciente a la empresa FADEL, donde funcionaba una unidad de producción avícola. Había entre 15.000 y 20.000 gallinas.

Tras el alerta, se activó el protocolo de emergencia en el cuartel de bomberos, lo que permitió el rápido despliegue de unidades hacia el lugar.

Intenso operativo de bomberos

Según informaron a Elonce, en primera instancia, partieron dos unidades: una autobomba y un camión cisterna, acompañados por personal de apoyo para combatir las llamas.

Pero debido a la magnitud del incendio, se solicitó la colaboración de Bomberos Voluntarios de Pronunciamiento, quienes acudieron con una unidad adicional para reforzar las tareas de control.

El operativo se desarrolló en condiciones complejas, con un foco ígneo de gran intensidad que afectó rápidamente la estructura del galpón.

Colapso y pérdidas totales

Como consecuencia del avance del fuego, el techo del galpón colapsó, lo que agravó la situación y dificultó las tareas de extinción.

La mayoría de las gallinas que estaban en los galpones murieron a causa de las llamas y la inhalación de humo, mientras que solo una mínima cantidad logró sobrevivir.

Las pérdidas fueron totales en el sector afectado, tanto en infraestructura como en la producción avícola, lo que representa un fuerte impacto para la empresa.

Las causas del incendio no fueron determinadas y se aguardan peritajes para establecer el origen del siniestro. Se estima que podría haber iniciado en uno de los tableros eléctricos existentes en el lugar. Elonce.com