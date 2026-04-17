Concordia: secuestran mercadería de contrabando valuada en más de $20 millones

Un operativo de Prefectura permitió el secuestro de mercadería ilegal valuada en más de 20 millones de pesos en Concordia, en el marco de tareas de control y prevención en la costa del río Uruguay.

El procedimiento se llevó a cabo el jueves por la noche en la zona de Playa Los Tomates, a la altura del kilómetro 339, durante patrullajes encubiertos realizados por personal de la Delegación Concordia.

Según se informó oficialmente, los efectivos detectaron una camioneta utilitaria oculta entre la vegetación y sin ocupantes, lo que llamó la atención en una zona vinculada a maniobras de contrabando en Concordia.

El hallazgo y la intervención judicial

Al inspeccionar el vehículo, una Renault Kangoo, los agentes observaron varios bultos en su interior que resultaban compatibles con una operación ilegal.

De acuerdo a las primeras hipótesis, la carga habría tenido como destino la ciudad de Salto, en la República Oriental del Uruguay, a través de un cruce clandestino.

Camioneta donde estaba la mercadería.

Ante esta situación, se dio intervención al Juzgado Federal de Concordia, que ordenó la requisa del rodado y el traslado de la mercadería a la dependencia local para su verificación.

Detalle de la mercadería incautada

Una vez realizada la apertura de los bultos, se constató que se trataba de un cargamento compuesto por prendas de vestir.

En total, se secuestraron 790 unidades, además del vehículo utilizado para el traslado, con un aforo estimado en 20.800.000 pesos.

Mercadería incautada en Concordia.

El operativo permitió retirar de circulación una importante cantidad de productos de origen ilegal en Concordia, en una zona donde se refuerzan los controles por este tipo de maniobras.

Investigación en curso

La causa continúa en etapa investigativa, con el objetivo de establecer la procedencia de la mercadería y determinar quiénes están involucrados en la operatoria.

Por el momento, no se registraron personas detenidas, ya que el vehículo fue hallado sin ocupantes al momento del procedimiento.

Las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación en Concordia para esclarecer el hecho y avanzar en la identificación de los responsables.