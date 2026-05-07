Un tatuador paranaense organiza una jornada solidaria tras la ayuda que recibió por un accidente

Un tatuador paranaense que atravesó un difícil momento de salud después de sufrir un accidente de tránsito decidió transformar la ayuda recibida en una nueva acción solidaria. Se trata de David Martínez, conocido como “Daviño”, quien organizará junto a colegas y amigos una jornada destinada a colaborar con personas en situación de vulnerabilidad.

El joven sufrió a mediados de 2025 un fuerte accidente mientras circulaba en moto y padeció una lesión expuesta de tibia y peroné. Ante la necesidad de afrontar una costosa recuperación, recurrió a la ayuda de la comunidad y logró reunir el dinero necesario gracias a colectas y colaboraciones solidarias.

“Tuve que pedir ayuda a la gente a través del canal para poder comprarme las prótesis y los tornillos que necesitaba”, contó el tatuador paranaense durante una entrevista con Elonce. “Gracias a Dios recibí ayuda de muchísima gente”, agregó.

La idea de devolver la ayuda recibida

A partir de esa experiencia, Martínez decidió impulsar una propuesta solidaria junto a su equipo de trabajo y otros colegas del rubro. “Queremos devolver ese gesto por toda la ayuda que recibimos y hacer una acción solidaria de tatuajes para colaborar con gente que realmente lo necesita”, expresó.

La actividad se desarrollará el 16 y 17 de mayo en el estudio ubicado en Monte Caseros 343. Según explicó el tatuador, el evento incluirá tatuajes solidarios, exposición de arte, videojuegos, cafetería, tragos y cortes de pelo, entre otras propuestas abiertas al público.

Tatuador paranaense.

“La gente puede colaborar llevando un alimento no perecedero como entrada”, señaló el artista. Además, indicó que entre las 16 y las 18 habrá tatuajes minimalistas solidarios y quienes participen podrán sumar otra donación destinada a la campaña.

Lo recaudado será para Suma de Voluntades

El tatuador paranaense explicó que también recibirán ropa de invierno, camperas y elementos de abrigo. Todo lo recaudado y las donaciones obtenidas durante las dos jornadas serán destinadas a Suma de Voluntades, organización de Paraná que asiste a personas en situación de calle.

“Pensamos donarlo a Suma de Voluntades, que es una ONG de Paraná que ayuda a la gente en situación de calle”, sostuvo Martínez durante la entrevista. La propuesta busca combinar actividades recreativas con una acción solidaria abierta a toda la comunidad.

Tatuador paranaense.

Durante la charla, el tatuador recordó que la prótesis que necesitaba para su recuperación tenía un costo aproximado de un millón y medio de pesos. “La pude comprar gracias a la colaboración de la gente y de compañeros que hicieron una rifa solidaria”, afirmó.

El arte durante la recuperación

David Martínez trabaja como tatuador desde hace casi 10 años y se especializa en estilos geométricos, puntillismo, dotwork y black and grey. Durante su recuperación también continuó desarrollando trabajos artísticos desde su casa.

Uno de esos trabajos fue una lámina realizada íntegramente con técnica de puntillismo, que elaboró durante tres meses mientras se recuperaba de la lesión. “Tiene mandalas, patrones geométricos y elementos japoneses que invento y diseño digitalmente antes de pasarlos a mano”, explicó.

“Sentí que no estaba solo”, expresó al recordar el acompañamiento que recibió durante el proceso de recuperación. “Estamos muy agradecidos y justamente por eso queremos devolver el gesto y seguir ayudando”, concluyó el tatuador paranaense en diálogo con Elonce.