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Día Nacional de la Manicura: un oficio que une salud y estética

En el Día Nacional de la Manicura, Constanza Coradini explica cómo este oficio combina salud, estética y creatividad en cada trabajo.

14 de Mayo de 2026
Manicura.
Manicura. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

En el Día Nacional de la Manicura, Constanza Coradini explica cómo este oficio combina salud, estética y creatividad en cada trabajo.

En el Día Nacional de la Manicura, el oficio que combina salud y estética celebra su relevancia. Constanza Coradini, manicurista con casi ocho años de experiencia, explicó cómo este trabajo se ha convertido en una pasión y un arte para quienes lo ejercen.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

“Es un rubro muy lindo, divertido, creativo, y es muy amplio, es de mucha creación”, expresó Constanza Coradini, destacando la diversidad de su labor. La manicurista explicó que algunas clientas llegan con ideas claras o imágenes a reproducir, mientras que otras le confían totalmente la decisión estética: “Después sí tengo mis clientas que me piden, hacemos lo que vos quieras y trato de respetar mucho su estilo personal, las más elegantes, las más extrovertidas”.

 

El oficio no solo demanda creatividad, sino también precisión y dedicación. Constanza aseguró: “Me considero un artista porque realmente es un trabajo elaborado donde se ve milímetro a milímetro tu tarea".

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Los materiales y técnicas son cada vez más especializados. La profesional indicó que trabaja con curado en cabina ultra violeta, geles, glitter y perlas, adaptando el estilo a la moda y a la preferencia de cada clienta. “Está muy a la moda. Tiene mucha demanda la perla en invierno”, señaló Constanza.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Un oficio con vocación y dedicación

 

Además de la técnica, la relación con las clientas es clave. Constanza comentó que recibe solicitudes a través de redes sociales y recomendaciones: “Hoy es muy importante la red social, la verdad. Se trabaja lindo desde ahí también porque das un espacio a que te conozcan más, a que te vean más de cerca a vos y a tu trabajo”.

 

Día Nacional de la Manicura un oficio que atiende salud y estética

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