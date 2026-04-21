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Un niño de 11 años murió tras desvanecerse durante el recreo en una escuela de Córdoba

Un trágico episodio conmociona a la comunidad: un alumno falleció luego de descompensarse durante el recreo en un establecimiento educativo de La Calera.

21 de Abril de 2026
Pese a los intentos de reanimación, falleció en el hospital local.
Pese a los intentos de reanimación, falleció en el hospital local.

REDACCIÓN ELONCE

Un trágico episodio conmociona a la comunidad: un alumno falleció luego de descompensarse durante el recreo en un establecimiento educativo de La Calera.

Un niño de 11 años falleció este martes por la mañana luego de sufrir un desvanecimiento mientras participaba del recreo en la escuela primaria “Gral. José de San Martín”, en la localidad de La Calera, Córdoba. El hecho ocurrió en medio de una jornada habitual y generó un fuerte impacto en toda la comunidad educativa.

 

El episodio se registró alrededor de las 11:20 en el establecimiento ubicado en la calle Juan Ramón Jiménez 428, en el barrio Stoecklin. De acuerdo a los primeros testimonios, el alumno se encontraba jugando con sus compañeros cuando se desplomó repentinamente en el patio.

El director General de Bienestar Educativo de la provincia, el doctor Juan José Castellano, brindó precisiones a Cadena3 sobre lo sucedido: “El niño ha estado jugando con sus compañeritos con una pelota de papel en el recreo y en ese marco, se desvaneció. Pensaban que era parte de una broma y no, comprobaron que reaccionaba. Docentes le realizaron reanimación, vino el servicio médico y en ese proceso entró en paro”.

 

Desesperados intentos de asistencia

Tras el colapso del menor, docentes actuaron de inmediato y comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a la espera de la llegada del servicio de emergencias. La intervención buscó sostener los signos vitales hasta la asistencia médica profesional.

 

El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil Dr. Arturo Illia, donde ingresó en estado crítico. Allí, el equipo de salud continuó con las tareas de estabilización, aunque el cuadro resultó irreversible.

Pese a los esfuerzos realizados tanto en la escuela como en el centro de salud, minutos después se confirmó el fallecimiento del menor, lo que profundizó la conmoción entre docentes, compañeros y familias.

 

Investigación en curso y conmoción social

La justicia tomó intervención en el caso con el objetivo de determinar las causas del deceso mediante las pericias correspondientes.

Temas:

Nino recreo escuela Córdoba
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