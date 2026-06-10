La circulación de virus respiratorios continúa en aumento en todo el país

Según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 21, la circulación de virus respiratorios continúa en aumento en nuestro país. El incremento, iniciado en la SE 10 confirma el adelanto de la temporada observado en los últimos años y se mantiene dentro de lo esperable para esta época del año. El mismo se produce a expensas de la influenza A(H3N2) que representa el 98% de los casos notificados.

Durante la SE 21, se observa una incremento en la positividad de influenza en la vigilancia centinela ambulatoria, la cual alcanzó el 57,4% de las muestras estudiadas y un aumento de 222 nuevas notificaciones correspondientes a pacientes internados. En relación con SARS-CoV-2 los casos se mantienen en niveles bajos, y con respecto a VSR, se sostienen las detecciones aisladas.

En lo que refiere a la fiebre de Chikungunya, luego de la aceleración sostenida que alcanzó su pico en la SE 16 se observa actualmente un descenso progresivo tanto en los casos confirmados como en los probables. En la SE 21 se notificaron 95 casos nuevos de fiebre chikungunya. Es importante considerar que estos eventos pueden corresponder a semanas epidemiológicas previas en relación con la fecha de inicio de síntomas, de consulta o de toma de muestra.

El total acumulado en lo que va de la temporada 2025-2026 asciende a 2.642 casos confirmados y probables, concentrados principalmente en la región del NOA (96% de los casos notificados). Si bien, el brote de chikungunya se encuentra en una fase de retroceso respecto a los meses de marzo y abril, aún persiste una actividad importante en las provincias de esta región y se recomienda mantener la vigilancia en las provincias en las que también se registraron brotes, como por ejemplo, Catamarca (Capital), Santiago del Estero (Capital) y Buenos Aires (Lomas de Zamora, Merlo, Quilmes).

Dengue y hantavirus

En lo que refiere al dengue, el BEN informa que no se confirmaron nuevos casos durante la SE 21. Argentina se mantiene en un escenario de bajo riesgo respecto a las temporadas anteriores, con 65 casos confirmados desde el inicio de la temporada 2025-2026. La mayoría de los casos se concentran en la región Centro (56 casos), siendo CABA la jurisdicción más afectada con 30 casos. Le siguen las regiones del NEA (4 casos), NOA (3 casos) y Cuyo (2 casos).

Finalmente, en cuanto a la vigilancia de hantavirus, tampoco se notificaron nuevos casos durante la SE 21. La totalidad de casos confirmados durante 2026 asciende a 47 y el total acumulado de la temporada 2025-2026 (SE 27/2025 a SE 20/2026) es de 107 confirmados. La región Centro concentra el 54% de los casos principalmente en PBA (44 casos) y la tasa de incidencia más elevada corresponde a la región del NOA (0,63 casos por 100.000 habitantes), donde se registraron 37 casos confirmados, de los cuales el 81% se encuentra en Salta. Finalmente, en la región sur se registran 12 casos repartidos entre Río Negro (6), Chubut (5) y Neuquén (1).

Mpox o viruela del mono

Desde la última actualización (SE 15 de 2026), se registraron 3 nuevos casos de Mpox en el país, dos de ellos con antecedente de viaje a Brasil y uno sin referencia de viaje ni de contacto con viajeros. Hasta la SE 20 de 2026 se confirmaron 11 casos, de los cuales 9 tienen residencia en CABA, 1 caso en Córdoba y 1 caso en Río Negro con antecedente de viaje a Chile.

El número absoluto de casos registrados es menor al de años previos. Durante el año 2022 (año epidémico) fueron notificados 1.024 casos confirmados, mientras que en 2023 se notificaron 124 casos confirmados. Por su parte, en 2024 se confirmaron 107 casos, concentrados en la segunda mitad del año y durante 2025 se confirmaron 157 casos.

En lo que refiere a la caracterización por sexo y edad se observa que 10 de los 11 casos son de sexo masculino y uno es femenino. Todos se encuentran entre los 21 y 43 años. En los casos con información disponible, el principal antecedente epidemiológico son las relaciones sexuales con hombres y con parejas nuevas o múltiples. A través de la vigilancia genómica se pudo identificar que 6 de los 11 casos notificados este año corresponden al clado II y los 5 restantes al clado I. En marzo de 2026 se confirmó en CABA el primer caso en Argentina del clado Ib, caracterizado por una mayor gravedad clínica.

Si bien la tendencia se mantiene estable y dentro de lo esperado, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda a los equipos de salud jurisdiccionales sostener una alta sospecha clínica ante la aparición de síntomas compatibles con esta enfermedad. La medida principal para interrumpir la transmisión es la identificación oportuna de casos, el aislamiento y el rastreo de contactos estrechos. Es obligatorio realizar la notificación nominal e inmediata de todo caso sospechoso en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) dentro de las 24 horas y derivar las muestras al Laboratorio Nacional de Referencia (INEI-ANLIS) para su caracterización genómica.