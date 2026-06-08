Entre Ríos registra altas coberturas en la campaña de vacunación antigripal

Entre Ríos se ubica entre las jurisdicciones con mejores coberturas de la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal 2026, según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Salud de la Nación. El informe se conoció en el marco de una nueva distribución de más de 553.000 dosis adicionales de vacunas destinadas a fortalecer la inmunización frente al incremento estacional de casos de influenza.

La cartera sanitaria nacional informó que envió 553.948 dosis adicionales para adultos a las distintas jurisdicciones del país, en respuesta a los pedidos realizados por las provincias. La medida busca garantizar la continuidad de las estrategias locales de vacunación en los grupos considerados de riesgo.

Desde el inicio de la campaña, Nación distribuyó 7.473.818 vacunas antigripales, entre ellas más de 4,1 millones de dosis para adultos, 1,5 millones adyuvantadas para mayores de 65 años y más de 1,1 millones destinadas a la población pediátrica.

Entre Ríos se destacó en dos grupos prioritarios

De acuerdo con los datos reportados al Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC) hasta el 1 de junio, Entre Ríos alcanzó una cobertura del 60,22 por ciento en niños de entre seis meses y dos años, ubicándose entre las provincias con mejores resultados del país.

En ese segmento, quedó por detrás de Jujuy, que registró una cobertura del 80,03 por ciento, y de Salta, con el 64,71 por ciento. También superó a otras jurisdicciones con importantes niveles de vacunación como Tucumán y Neuquén.

Además, la provincia se destacó en la vacunación de embarazadas, donde alcanzó una cobertura del 60,03 por ciento. En este grupo, solamente fue superada por Jujuy y Salta, mientras se posicionó por encima de provincias como La Pampa y Río Negro.

Aumentan los casos de influenza en el país

El Ministerio de Salud de la Nación explicó que el refuerzo en la distribución de vacunas se realiza en un contexto de aumento sostenido de la circulación del virus de influenza en todo el territorio nacional.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional, la actividad viral comenzó a incrementarse desde la semana epidemiológica 10 y mantiene una evolución similar a la registrada durante 2025. Los especialistas recuerdan que la influenza presenta un comportamiento estacional y suele alcanzar sus niveles máximos durante los meses de invierno.

Entre 2016 y 2025, el pico de circulación se registró habitualmente alrededor de la semana epidemiológica 24, por lo que se prevé que los casos continúen aumentando durante las próximas semanas.

La importancia de completar la vacunación

Desde la cartera sanitaria nacional señalaron que la vacuna antigripal continúa siendo la principal herramienta para prevenir formas graves de la enfermedad, reducir hospitalizaciones y evitar una mayor presión sobre el sistema de salud.

Por ese motivo, las autoridades recomendaron a las personas incluidas en los grupos priorizados que completen la vacunación y a las jurisdicciones que refuercen las estrategias territoriales para ampliar la cobertura.