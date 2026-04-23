Declararon culpable a un hombre juzgado por abuso sexual agravado

Tras tres jornadas de debate, un jurado popular halló responsable a un acusado por abuso sexual agravado y corrupción de menores. La audiencia de cesura se realizará el 30 de abril.
Un jurado popular en Concepción del Uruguay, declaró culpable a un hombre por abuso sexual agravado tras tres jornadas de debate realizadas en los Tribunales de esa ciudad. El acusado, identificado como M.L.G., fue considerado autor penalmente responsable de los delitos imputados.
El veredicto se dio en el marco del legajo “M.L.G. s/Abuso sexual gravemente ultrajante”, donde se lo halló culpable de abuso sexual ultrajante agravado por el vínculo, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada por el vínculo.
Según se dio a conocer, el juicio se desarrolló bajo la modalidad de debate a puertas cerradas, debido a la naturaleza de los delitos investigados, vinculados a la integridad sexual.
Próxima etapa del proceso judicial
El proceso fue presidido por el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Mariano Sebastián Martínez, quien tras conocerse la decisión del jurado anunció la realización de la audiencia de cesura.
Dicha instancia, en la que las partes expondrán sus argumentos sobre la pena que deberá cumplir el imputado, fue fijada para el jueves 30 de abril a las 8.
En tanto, el magistrado dispuso que el acusado continúe en libertad hasta que se defina la condena correspondiente.
Intervención de las partes
Por el Ministerio Público Fiscal intervino la fiscal María Graciela Occhi, mientras que la defensa estuvo a cargo del defensor oficial Sebastián Arrecehea.
Se trató del juicio por jurados número 159 realizado en Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal.