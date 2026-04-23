Camión despistó y desparramó parte de su carga de harina en San Salvador

REDACCIÓN ELONCE
Un siniestro vial ocurrió en la ex Ruta 18 cuando un camión se salió de la calzada en San Salvador. El conductor no sufrió lesiones y trabajaron para reorganizar la carga.
El siniestro vial en ex Ruta 18 se registró en horas de la tarde a la altura del kilómetro 197, en el departamento San Salvador, donde un camión despistó y parte de su carga quedó esparcida sobre la banquina.
El vehículo, un Scania perteneciente a la empresa Transportadora Falcao LTDA, había partido desde Santa Fe con destino a Puerto Iguazú. Por causas que se investigan, el rodado se desvió hacia la banquina derecha.
Como consecuencia de la maniobra, varias bolsas de harina que transportaba cayeron al suelo, aunque no se reportaron otros daños de consideración.
Intervención y situación del conductor
El camión era conducido por un hombre mayor de edad, de nacionalidad brasileña, quien no presentó lesiones tras el incidente. En el lugar trabajó personal policial que intervino para asistir en la situación y garantizar la seguridad en la zona.
Además, se aguardó la llegada de representantes de la empresa para reorganizar la carga caída. A pesar del siniestro, la circulación vehicular no fue interrumpida y se mantuvo con normalidad durante las tareas en el lugar. Las actuaciones continuaban para establecer las causas del despiste.