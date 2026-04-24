Fotos: detalles de la restauración completa del histórico reloj del Palacio Municipal

Entra en su etapa final la restauración del histórico reloj del Palacio Municipal. Los trabajos incluyeron la reparación de la maquinaria, el reemplazo de las esferas y la capacitación del personal municipal.
Entra en su etapa final la restauración del histórico reloj del Palacio Municipal. La obra, que forma parte de un plan integral de recuperación del edificio histórico de Paraná, incluye la reparación de la maquinaria, el reemplazo de las esferas y la capacitación del personal municipal.
El proyecto “surgió de una decisión de la intendenta Rosario Romero de resolver las falencias del edificio", contó la directora de Patrimonio Urbano Arquitectónico, Mariana Melhem, quien detalló que, en ese marco, “se encaró un pliego específico para el reloj del Palacio que tenía sus esferas todas dañadas, prácticamente todas estaban o fisuradas o rotas o incluso no eran originales, y había perdido en algunos casos las agujas".
Carácter histórico de la intervención
La arquitecta detalló que se adjudicó la obra a una empresa capacitada específicamente en relojes de Córdoba, que se hizo cargo de la limpieza y restauración de la máquina, y la colocación de las esferas, las agujas y el calibre final del reloj. Además, anticipó que habrá una etapa de capacitación del personal para su mantenimiento.
La funcionaria también destacó el carácter histórico de la intervención: "Es una política de recuperación de espacios públicos e históricamente es trascendente para mantener el patrimonio".
Por su parte, la directora de Proyectos y Supervisión de Obras de la Unidad Ejecutora Municipal, Florencia Barzán, precisó los detalles técnicos de la restauración.
"Las esferas ya fueron renovadas, se cambiaron los vidrios por policarbonatos de alta resistencia, que lo que hace es darle mayor durabilidad; ya no se usan vidrios por el riesgo de que se rompan", señaló, y agregó que "los policarbonatos hoy en día son los más utilizados en relojes de esta magnitud".
Reparación completa
Sobre el estado en que se encontraba la maquinaria, detalló: "La máquina del reloj presentaba muchos años de uso, no estaba funcionando muy bien; las pesas corrían riesgo de desprenderse -pesas muy pesadas de más de 50 kilos- que podían llegar a dañar la base del piso del reloj". Por eso, se decidió desmantelar completamente el mecanismo, enviarlo a Córdoba para su reparación en taller, y volver a montarlo en el lugar.
Melhem confirmó que la empresa relojera cordobesa trabaja junto a una empresa local y estimó que el reloj estaría en marcha en los próximos días. En cuanto al plazo general de las obras, se mostró optimista: "Esperamos llegar a fin de año con un edificio renovado".
El plan de restauración también contempla la reparación estructural de las columnas -con un estudio previo realizado por la Universidad Tecnológica Nacional- y trabajos de recuperación de ornamentos de fachada a cargo de personal municipal capacitado para la tarea.