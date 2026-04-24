H&M llega a la Argentina: abrirá su primera tienda en 2027 en Alto Palermo

La marca sueca H&M confirmó finalmente su desembarco en la Argentina: abrirá su primera tienda física en 2027, marcando un hito esperado por años por los consumidores locales. El primer local estará ubicado en el shopping Alto Palermo, con apertura prevista para septiembre de ese año.

El ingreso al país se realizará en alianza con Hola Moda, operador regional que ya gestiona la marca en mercados de Centroamérica y el Caribe. Con esta incorporación, Argentina se convertirá en el decimoquinto país de América Latina con presencia física de la firma.

Una apuesta estratégica en medio de ajustes globales

El anuncio forma parte de un plan más amplio de expansión selectiva en la región. Según explicó el CEO del grupo, Daniel Ervér, la compañía busca consolidar su crecimiento en América Latina, pero con un enfoque más eficiente: priorizando la rentabilidad y optimizando su red de tiendas a nivel global.

Durante 2025, H&M avanzó con el cierre de alrededor de 200 locales en el mundo y prevé reducir otros 160 en 2026. En paralelo, planea abrir cerca de 80 nuevas tiendas en mercados considerados estratégicos, con formatos más grandes, mayor integración tecnológica y foco en la experiencia del cliente.

Este cambio refleja un giro en la estrategia: menos expansión masiva y más calidad en ubicaciones clave.

América Latina, eje del crecimiento

La llegada a Argentina se inscribe en una etapa de renovado impulso en la región. Desde su primera apertura en México en 2012, H&M expandió su presencia a países como Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Colombia. En el último año también ingresó a mercados como Venezuela y El Salvador, y proyecta abrir en Paraguay en 2026.

El rol de Hola Moda será central en esta expansión. La firma, vinculada al Grupo Phoenix, opera como socio estratégico en la región, gestionando desde la logística hasta la operación integral de las tiendas. Su estructura, con base en Panamá como hub de distribución, será clave para abastecer el mercado argentino.

Un mercado desafiante pero atractivo

La llegada de H&M también tiene una lectura simbólica: la marca es una de las más elegidas por argentinos que compran ropa en el exterior, atraídos por su propuesta de moda accesible y rotación constante de colecciones.

El desafío ahora será trasladar ese atractivo a un contexto local marcado por volatilidad económica y cambios en el consumo. Sin embargo, la decisión de avanzar con la apertura envía una señal clara: la Argentina vuelve a posicionarse en el radar de expansión del retail internacional.