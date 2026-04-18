Se realizó una feria americana solidaria para recaudar fondos para ayudar a animales rescatados

REDACCIÓN ELONCE
La feria americana organizada por rescatistas en Paraná se consolida como una herramienta esencial para cubrir gastos veterinarios y sostener el cuidado de animales en situación de abandono.
La feria americana solidaria volvió a instalarse como una alternativa concreta para afrontar los crecientes costos vinculados al rescate animal en la ciudad de Paraná. En esta oportunidad, la iniciativa se desarrolla en Brown 350 y es impulsada por la organización Rock My Dogs junto a No Somos Invisibles, con el objetivo de reunir fondos destinados a gastos veterinarios, alimentación y cuidado de animales rescatados. La actividad, que convoca a vecinos y vecinas, se extenderá hasta la noche y tendrá una nueva edición el próximo sábado.
“Estamos acá en Brown 350, estamos con la feria americana que siempre hacemos acá”, expresó Agostina, una de las organizadoras, quien además explicó que el evento comenzó más tarde por cuestiones técnicas, pero se extenderá “hasta las 9 o 10 de la noche”. La propuesta incluye una gran variedad de prendas, desde ropa de marca hasta artículos sin uso, con precios accesibles que buscan incentivar la participación comunitaria.
En ese sentido, detalló: “Tenemos ropa de marca, ropa sin usar con la etiqueta puesta, tenemos todo lo que es usado, obviamente impecable de mujer, de niño, de adulto”. Los precios parten desde los 2.000 pesos para remeras, mientras que jeans y pantalones se ofrecen a 3.000 pesos y los suéteres a 5.000, ampliando las posibilidades de compra para todos los bolsillos.
Una red solidaria que crece en Paraná
La feria americana no solo representa una oportunidad de consumo económico, sino también un canal de colaboración directa con una causa urgente. Ambas organizaciones enfrentan deudas significativas en veterinarias y continúan sumando rescates, lo que incrementa la necesidad de recursos. “La idea es poder juntar un poquito más y el sábado que viene también para poner en cero las veterinarias, pagar las guarderías y los alimentos”, explicó Agostina.
Actualmente, la deuda total entre ambas agrupaciones ronda los 1.400.000 pesos. “Yo estoy debiendo 450.000 aproximadamente y Cami está en 800 mil. Así que entre las dos estamos en 1.400.000”, detalló, evidenciando la magnitud del compromiso económico que implica sostener el rescate animal.
A pesar de este escenario, la respuesta de la comunidad ha sido clave. La organizadora destacó el acompañamiento constante de los vecinos: “Es increíble. Yo siempre destaco, el paranaense es muy bichero y el paranaense es muy solidario, muchísimo”. Incluso remarcó que muchas donaciones llegaron sin haber sido solicitadas previamente.