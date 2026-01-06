El escándalo detrás de la separación del exrugbier Patricio Albacete y Pamela Pombo

La separación de la leyenda de Los Pumas y la famosa modelo fitness sorprendió a todos, con acusaciones legales que ahora se están manejando por la vía judicial.
El escándalo detrás de la separación entre el exjugador de Los Pumas, Patricio Albacete, y la modelo fitness Pamela Pombo ha captado la atención mediática en los últimos días. El vínculo, que comenzó en 2023 y culminó con una ostentosa boda en junio de 2024, se rompió en medio de graves acusaciones que la propia Pombo ha confirmado, aunque se ha negado a revelar los detalles exactos. “Sí, es verdad, me estoy separando. En este momento no puedo darte los motivos y razones por las cuales nos alejamos porque es algo muy grave y muy delicado, que está en manos de mis abogados”, declaró Pombo a la periodista Karina Iavícoli en el programa Infama de América TV.
La noticia de la ruptura se hizo aún más impactante al confirmarse que ambos eliminaron todas las imágenes y videos juntos de sus redes sociales, incluyendo los registros de su fastuosa boda, que fue una celebración de lujo con 250 invitados, música en vivo, espectáculos de comedia y menús gourmet. Pamela Pombo, sin embargo, conservó en su perfil solo las fotos con amigas y su vestido de novia, lo que dejó entrever el distanciamiento definitivo entre ambos.
Una boda de lujo y un rápido final: la historia de un amor fugaz
La historia de amor entre Albacete y Pombo comenzó en un gimnasio, donde ambos coincidieron durante varios años antes de comenzar su relación. Apenas dos meses después de iniciar el noviazgo, decidieron casarse en una ceremonia civil el 28 de diciembre de 2023. Sin embargo, lo más comentado fue su gran fiesta en junio de 2024, celebrada en un salón de Pilar. Con una lista de 20 damas de honor y 15 padrinos, el evento contó con la presencia de figuras del entretenimiento, entre ellos el humorista Sergio Gonal, un DJ y el grupo Enanos Buenos Aires, conocidos por sus representaciones de personajes de películas de terror como Chucky.
A pesar de la fastuosa celebración, el matrimonio no logró perdurar. La separación de la pareja, que se había mostrado tan unida en redes sociales y en los medios, sorprendió a todos, especialmente porque la ruptura vino acompañada de misteriosas acusaciones que, por el momento, permanecen sin aclararse públicamente. Con abogados involucrados y un proceso legal en curso, la situación ha tomado un giro inesperado y complicado.
Patricio Albacete y Pamela Pombo: dos figuras con trayectorias bien definidas
Patricio Albacete es uno de los nombres más emblemáticos del rugby argentino, con una carrera de más de una década en Los Pumas. Participó en tres Copas del Mundo (Australia 2003, Francia 2007 y Nueva Zelanda 2011) y fue parte de la histórica camada que alcanzó el tercer puesto en el Mundial de 2007. Durante su carrera en Europa, jugó para equipos prestigiosos como el Toulouse, con quien ganó títulos de liga y la Copa de Europa. Tras su retiro en 2018, se dedicó al entrenamiento y la actividad vitivinícola, además de ser autor de su autobiografía, Mil Batallas.
Por su parte, Pamela Pombo alcanzó la fama en 2011 como parte de las "hermanas Pombo" y tuvo un breve paso por la televisión argentina antes de dedicarse al fisicoculturismo. A lo largo de su carrera como modelo fitness, ha ganado varios premios y se ha consolidado como creadora de contenido en plataformas como OnlyFans. Además, su relación con el futbolista Cristian "el Ogro" Fabbiani la había colocado en el foco mediático en el pasado, pero fue su vínculo con Albacete lo que la catapultó nuevamente a la atención pública, resaltó Infobae.
A pesar de la atención mediática que rodea la ruptura, tanto Albacete como Pombo parecen decididos a seguir adelante con sus proyectos personales y profesionales. La situación legal, que podría durar algún tiempo, no ha evitado que ambos se centren en sus respectivas carreras. Para Albacete, su vida después del rugby parece estar enfocada en el entrenamiento y el mundo vitivinícola, mientras que Pamela Pombo continúa consolidando su figura como influencer y modelo fitness.
El escándalo detrás de la separación de Albacete y Pombo sigue siendo un tema de conversación en los medios, pero ambos han manifestado su deseo de resolver sus problemas de manera legal y privada. En los próximos días, se esperan más detalles sobre el desarrollo de este caso, que podría traer nuevas sorpresas para sus seguidores y para la opinión pública.