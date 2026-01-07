Último adiós a Brigitte Bardot: fue inhumada en Saint-Tropez y revelan la causa de su muerte

La legendaria actriz fue enterrada en el mismo cementerio que sus padres y abuelos. Miles de seguidores se acercaron a darle el último adiós, junto a políticos y artistas. Caravanas y un ataúd de mimbre: las impactantes imágenes del entierro de Brigitte Bardot en Saint-Tropez.
La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot ya reposa junto a sus padres y abuelos en el cementerio marino de la localidad de Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, frente al mar Mediterráneo. Fue despedida este miércoles en una ceremonia sencilla, como había pedido la artista, ícono del cine y defensora de la causa animal. Además, en las últimas horas se reveló cuál fue la causa de su muerte.
El féretro de Bardot, recubierto en mimbre, salió de su propiedad de La Madrague poco antes de las 10.50 (6.50 de la Argentina). Media hora después el cortejo llegó a la basílica, donde entró cubierto de flores con la música de Maria Callas de fondo.
Desde primera hora de la mañana, se depositaron ramos de flores y se colocó un retrato de Bardot en la entrada de la pequeña iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
El cortejo fue seguido en las calles por vecinos y admiradores de Bardot, que filmaron con sus celulares el fugaz instante y algunos exclamaban a su paso palabras de reconocimiento a la artista: "Bravo, gracias Brigitte".
La cantante Mirelle Matieu cantó a capela ante el féretro de Brigitte Bardot. La famosa cantante interpretó el 'Panis Angelicus', basado en la obra de César Franck, con letra de Santo Tomás de Aquino. A continuación, el tenor de ópera pop francés Vincent Niclo cantó el 'Ave María' de Gounod.
El féretro salió de la iglesia con los acordes de la canción 'Djobi Djoba' de los Gipsy Kings, un grupo al que Bardot contribuyó a promocionar y que la consideraba "una gitana rubia", en palabras de Chico, el líder de la banda.
La misa fue "muy sencilla, como ella, en realidad", dijo a la agencia AFP la actriz Chantal Ladesou, presente en la iglesia. "Cuando vimos entrar el féretro de paja, nos dijimos: es Brigitte, claro". "Fue muy emotivo, porque creo que había hecho su elección antes de morir y hoy no tenía a su alrededor más que gente a la que ella quería y que la quiere".
Tras el funeral, la comitiva se encaminó al cementerio marino, situado bajo la ciudadela y frente al Mediterráneo, donde se encuentra también la tumba de su primer marido, Roger Vadim, el realizador de "Et Dieu.. créa la femme" (Y Dios creó a la mujer), que en 1956 con solo 22 años la catapultó al estrellato.
Su inhumación se celebró en la más absoluta intimidad, con la presencia de un grupo reducido de familiares y amigos. Luego se habilitó el acceso al público al sector donde se encuentra su tumba para que pudiera despedirla.
La causa de la muerte de Brigitte Bardot
Bardot falleció el 28 de diciembre a los 91 años en su casa de Saint-Tropez, llamada La Madrague, donde vivía retirada desde hacía décadas con su cuarto marido, Bernard d'Ormale.
En una entrevista publicada la víspera en Paris Match, D'Ormale reveló que la artista falleció de cáncer.
Bardot "resistió muy bien a las dos operaciones que se le practicaron para tratar el cáncer que se la llevó", contó. Pero "ella siempre quería volver a La Madrague (...) y allí, era más complicado, sobre todo por unos dolores de espalda persistentes que no remitían, la hacían sufrir, la agotaban. Era incómodo, incluso cuando estaba en la cama".
Berard d’Ormale, el viudo de Brigitte Bardot, el ícono cinematográfico de origen francés que falleció el 28 de diciembre a los 91 años, reveló que la causa de muerte de su esposa fue un cáncer.
D’Ormale, que compartió la vida de la actriz durante las últimas tres décadas, evitó mencionar el diagnóstico de cáncer de mama que Bardot había superado en la década de 1980.
Asimismo, reveló que la artista había solicitado pasar sus últimos días de vida en La Madrague, su casa de Saint-Tropez, a pesar de las complejidades que implicaba.
“Los cuidados ahí eran más complicados, sobre todo por el persistente dolor de espalda que le causaba sufrimiento y agotamiento”, y que le hacía estar “incómoda, incluso estando postrada en cama”, sostuvo el viudo. No obstante, aseguró que Bardot se mantuvo “consciente” hasta el final de sus días, “y preocupada por el bienestar de los animales”.
Miles de asistentes a la despedida
La intérprete saltó a la fama en 1956 con la película "Y Dios creó a la mujer" y llegó a aparecer en medio centenar de filmes, convertida en ícono sexual y de la moda. Pero en 1973 dejó la gran pantalla para dedicarse a la causa animal.
Desde entonces sus vínculos con la extrema derecha suscitaron polémica y fue condenada en cinco ocasiones por discurso de odio, especialmente contra los musulmanes.
Miles de admiradores de Brigitte Bardot se congregaron este miércoles en las calles próximas a la iglesia de la localidad de Saint Tropez. Siguieron la ceremonia ante una pantalla gigante que la retransmitía bajo un intenso frío. Uno de ellos mostraba una pancarta donde se leía "Los animales le dan las gracias a Brigitte Bardot".
Entre los participantes en las exequias figuró la líder de la extrema derecha Marine Le Pen a quien Bardot apoyó en las elecciones presidenciales de 2012 y 2017, y la describió como una "Juana de Arco" moderna que esperaba que pudiera "salvar" a Francia.
El presidente francés, Emmanuel Macron, a quien la actriz había criticado, hizo llevar una gran corona de flores.
Entre los presentes, también figuraron el hijo de otra leyenda del cine francés Jean-Paul Belmondo, Paul, o el defensor de las ballenas Paul Watson, con quien compartía la pasión por la causa animal.
"Era la mujer más guapa del mundo", declaró la cantante Mireille Mathieu, refiriéndose a la actriz fallecida el pasado día 28, en declaraciones a los medios poco antes de entrar en la iglesia.
"La ceremonia será como su imagen, con quienes la conocieron y la amaron. Sin duda habrá sorpresas, pero será con sencillez, como quería Brigitte", había anticipado a AFP Bruno Jacquelin, portavoz de la fundación que lleva el nombre de la actriz.
La institución había pedido que hubiera ramos "simples y coloridos" de flores silvestres, sin rosas, e instó a los asistentes a llevar trajes oscuros, como usaba la intérprete desde hacia años en señal de "luto por los animales".
Su hijo estuvo presente
Su hijo Nicolas-Jacques Charrier, hizo colocar una corona en forma de corazón con mimosas y la inscripción "para mamá". Su venida desde Oslo, donde vive con sus hijas y nietas, fue una incógnita hasta el último minuto a raíz de las relaciones distantes que tuvo con su madre, quien dijo carecer de instinto maternal y lo dejó con su padre, Jacques Charrier, fallecido en septiembre.
Bardot dijo en 2018 que quería ser enterrada en su jardín con una sencilla cruz de madera sobre su tumba, igual que sus animales, para evitar "una multitud de idiotas" en su funeral.
En la entrevista con Paris Match, D'Ormale indicó los motivos del cambio de la artista para ser enterrada en el cementerio marítimo de Saint-Tropez.
"Hace algunos años, se dio cuenta de que la municipalidad no podría gestionarlo... Imaginen mareas de turistas congregándose en el estrecho sendero litoral", dijo. Bardot se resignó entonces a renunciar a las gestiones y aceptó la idea de ser enterrada junto a sus padres, en el cementerio junto al mar de la turística localidad.
Toda la ciudad despidió a Bardot
En la Place Blanqui, aledaña al puerto, lucían fotografías de la estrella del cine, junto con mensajes de cariño y flores, alrededor de una estatua dorada de Brigitte Bardot, inaugurada en 2017 como homenaje de Saint-Tropez a su más célebre vecina.
Ofrendas similares se depositaron en la bahía de Canebiers, cerca de La Madrague, la residencia de Bardot, donde los admiradores de la actriz dejaron además peluches de perros y gatos, en reconocimiento por su larga lucha por los derechos de los animales.
En el pueblo, los comercios también decoraron sus escaparates con imágenes de la estrella local, mientras que la oficina de turismo muestra imágenes de Brigitte Bardot al anochecer con un sencillo mensaje: "Gracias, Brigitte".
Y el Ayuntamiento arrió sus banderas a media asta y desplegado dos pancartas con la imagen de Brigitte Bardot en su fachada. (Con información de EFE y AFP).