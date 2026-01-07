La Joaqui lució un vestido de encaje negro

La cantante de RKT compartió una publicación en sus redes sociales donde lució un vestido de encaje color negro. La imagen generó una amplia repercusión entre sus seguidores y sumó miles de interacciones.
La Joaqui compartió en sus redes sociales una serie de imágenes en las que lució un vestido de encaje color negro, una prenda que se encuentra entre las tendencias de la temporada. La publicación generó una fuerte repercusión entre sus seguidores y acumuló una gran cantidad de “me gusta” y comentarios.
Es una de las figuras más visibles de la escena musical urbana argentina, eligió un vestido total black confeccionado en encaje y con sectores semitransparentes. Set trata de una prenda ajustada al cuerpo y formó parte de un look que fue difundido a través de su cuenta de Instagram.
En las imágenes publicadas, La Joaqui complementó el outfit con el cabello recogido, lo que aportó una presentación prolija y definida del conjunto. En cuanto al maquillaje, utilizó delineado negro en los ojos y labial con brillo, una combinación habitual en sus apariciones públicas y producciones fotográficas.
La publicación generó una respuesta inmediata por parte de sus seguidores, que interactuaron con la imagen mediante comentarios y reacciones. Como ocurre con frecuencia en sus posteos, el contenido alcanzó una alta visibilidad en pocas horas, publicó Vía País
A lo largo de su carrera, la artista mantuvo una presencia constante en redes sociales, donde suele compartir imágenes vinculadas a su actividad musical, presentaciones en vivo y producciones de moda. En este caso, el vestido de encaje negro se sumó a una serie de looks que la cantante mostró durante la temporada de verano.