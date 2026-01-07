La esposa del intendente Walser salió de Terapia Intensiva: “Esperamos el alta para volver a Colón”

Gimena Bordet, esposa del intendente de Colón, José Luis Walser, dejó la Terapia Intensiva después de 26 días de tratamiento, y su estado de salud está mejorando notablemente. La noticia fue confirmada por Walser, quien, como lo ha venido haciendo en las últimas semanas, compartió un mensaje de audio con el último parte médico, lleno de esperanza para la comunidad de Colón y sus seres queridos.

El accidente ocurrió hace casi un mes en Brasil, cuando la familia de Walser sufrió un grave choque vehicular. Afortunadamente, sus hijos no presentaron secuelas importantes, pero Gimena, quien sufrió múltiples fracturas, fue hospitalizada en Porto Alegre, donde recibió atención médica de urgencia. Desde ese momento, el intendente de Colón ha permanecido al lado de su esposa, quien fue internada en una unidad de Terapia Intensiva debido a su crítico estado de salud.

En el audio, Walser expresó con emoción: “Querida comunidad de Colón, amigos y vecinos: quiero dejarles un mensaje, como los últimos que dejé, pero este atravesado por una profunda alegría y felicidad”. El intendente compartió que, tras más de tres semanas de incertidumbre, “nuestra querida Gimena, después de un proceso largo y doloroso de 26 días de Terapia Intensiva, pudo superar ese estado crítico de salud”. Bordet, ahora sin aparatos ni respirador, se encuentra en una sala de terapia intermedia del hospital, completamente lúcida y en proceso de recuperación.

Proceso de recuperación y esperanzas de alta

Aunque el camino hacia su recuperación continúa, “nuestra querida Gimena está plenamente lúcida”, indicó Walser. La mujer está a la espera de varios análisis y estudios para determinar su evolución a corto plazo, pero los médicos se muestran optimistas. “Esperamos que en los próximos días nos den el alta y podamos estar yéndonos a Colón, a reencontrarnos con todos, primero con nuestra familia, nuestros hijitos, y luego ustedes”, expresó el intendente, visiblemente emocionado y agradecido por el apoyo recibido durante este difícil período.

En su mensaje, Walser también agradeció a los habitantes de Colón y a todas las personas que han acompañado a la familia durante las semanas de incertidumbre, asegurando que el cariño y las plegarias han sido fundamentales en la recuperación de su esposa. “Gracias por el amor, las oraciones, el acompañamiento, que nos han permitido llegar hasta aquí con Gimena sana y recuperándose plenamente”, concluyó el jefe comunal, transmitiendo un mensaje de esperanza a la comunidad.