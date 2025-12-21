 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Presidente comunal de Colón subió un video a sus redes

El intendente José Luis Walser actualizó el estado salud de su esposa y agradeció el apoyo de la gente

21 de Diciembre de 2025
Indicó que le siguen haciendo los chequeos necesarios.
Indicó que le siguen haciendo los chequeos necesarios.

El intendente de Colón, José Luis Walser, actualizó el estado de salud de su esposa Gimena a través de un video que subió a su Instagram. Agradeció por el apoyo y las oraciones.

El Intendente de Colón, José Luis Walser, informó a través de las redes sociales que su esposa, Gimena Bordet, está con un cuadro “complejo pero estable” y agradeció “el apoyo y el cariño” de la comunidad.

 

Gime sigue internada en la Terapia Intensiva, está con un cuadro complejo pero estable. Se le siguen haciendo los controles y análisis necesarios, está muy bien atendida por médicos y enfermeros. Y nosotros estamos plenamente confiados en Dios de que ella va a evolucionar bien”, indicó Walser a través de su cuenta de Instagram.

El dirigente resaltó: “Quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes la oraciones y las muestras de cariño. Los mensajes, muchos de ellos que no puedo responder. Pero sepan que los valoro y atesoro. Esas muestras de cariño nos fortalecen y fortalecen a Gime, que necesita que sigamos unidos en oración por ella”.

La pareja de Walser fue la más perjudicada por el accidente en Brasil. Sus cuatro hijos ya están en Colón -una de las hijas sufrió una lesión de consideración, pero sin riesgo de vida- y el intendente se quedó en el vecino país acompañando la evolución de su esposa.

Temas:

José Luis Walser intendente de Colón Gimena Bordet Mensaje de agradecimiento accidente en Brasil
