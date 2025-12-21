El intendente José Luis Walser actualizó el estado salud de su esposa y agradeció el apoyo de la gente

El Intendente de Colón, José Luis Walser, informó a través de las redes sociales que su esposa, Gimena Bordet, está con un cuadro “complejo pero estable” y agradeció “el apoyo y el cariño” de la comunidad.

“Gime sigue internada en la Terapia Intensiva, está con un cuadro complejo pero estable. Se le siguen haciendo los controles y análisis necesarios, está muy bien atendida por médicos y enfermeros. Y nosotros estamos plenamente confiados en Dios de que ella va a evolucionar bien”, indicó Walser a través de su cuenta de Instagram.

El dirigente resaltó: “Quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes la oraciones y las muestras de cariño. Los mensajes, muchos de ellos que no puedo responder. Pero sepan que los valoro y atesoro. Esas muestras de cariño nos fortalecen y fortalecen a Gime, que necesita que sigamos unidos en oración por ella”.

La pareja de Walser fue la más perjudicada por el accidente en Brasil. Sus cuatro hijos ya están en Colón -una de las hijas sufrió una lesión de consideración, pero sin riesgo de vida- y el intendente se quedó en el vecino país acompañando la evolución de su esposa.