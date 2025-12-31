Intendente accidentado en Brasil: aclararon que el viaje “combinaba una actividad institucional y días de descanso”

Intendente accidentado en Brasil. Tras el accidente que sufrió el intendente de Colón, José Luis Walser, junto a su familia, en Brasil, desde la municipalidad emitieron un comunicaron en el que explicaron que “el siniestro se produjo en el marco de un viaje que combinaba una actividad institucional y días de descanso programados con antelación”.

Cabe recordar que el accidente de tránsito ocurrió el 9 de diciembre en Brasil, cuando se trasladaban en un vehículo oficial por la Ruta Nacional N° 101, en cercanías de la ciudad de Torres.

Según se informó, el jefe comunal había participado el 17 de octubre de una reunión del Comité de la Cuenca del Río Uruguay, realizada en la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay. En ese encuentro mantuvo un diálogo con el prefecto de la ciudad brasileña de Barra do Quaraí, Jaber Maher, quien lo invitó a participar de la asunción de autoridades del Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande do Sul, prevista para el 10 de diciembre en Porto Alegre.

José Luis Walser, intendente de Colón (foto Elonce)

A partir de esa invitación, Walser organizó un viaje oficial para asistir al acto institucional y, debido a la distancia, decidió sumar unos días de descanso familiar en la ciudad de Torres. De acuerdo a lo detallado, el intendente y su familia ingresaron a Brasil el 9 de diciembre por el Paso de los Libres, donde realizaron los trámites migratorios correspondientes.

Durante el trayecto final hacia Torres, y como consecuencia de intensas lluvias en la zona, el vehículo oficial Mitsubishi de siete asientos que conducía el intendente registró un despiste al atravesar un espejo de agua. La camioneta volcó por un barranco que bordea la ruta, a la altura aproximada del kilómetro 12 norte. Todos los ocupantes llevaban colocado el cinturón de seguridad.

El accidente provocó lesiones en todos los integrantes de la familia. Las heridas de mayor gravedad las sufrieron la esposa del intendente, Gimena, y una de sus hijas menores. La niña presentó una fractura de cadera, mientras que la mujer sufrió perforación pulmonar, fractura de clavícula, aplastamiento de pelvis y sangrado renal, lo que motivó una intervención quirúrgica de urgencia en la ciudad de Torres.

José Luis Walser y su esposa Gimena Bordet

Posteriormente, Gimena fue trasladada esa misma noche al Hospital Cristo Redentor de Porto Alegre, dentro del sistema público de salud de Brasil, donde permaneció internada en terapia intensiva con un cuadro estable y complejo. Tras dos semanas con asistencia respiratoria, este lunes fue sometida a una traqueotomía como parte de su proceso de recuperación.

En cuanto a la hija menor, el intendente costeó su traslado en ambulancia desde Torres hasta Uruguaiana, acompañada por una tía, donde se concretó el traspaso a otra unidad sanitaria con intervención de autoridades consulares. La empresa privada que realizó el servicio no cobró el traslado. El resto de los hijos regresó a la ciudad de Colón en el vehículo de un familiar.

Desde la municipalidad de Colón indicaron que se aguardaba la evolución médica de la esposa del intendente y su hija. "Seguimos rezando para que, pronto, toda la familia pueda reunirse en su hogar", cierra el comunicado.