Rige alerta naranja y amarilla por tormentas en Entre Ríos para las próximas 48 hs: qué zonas abarcaría

REDACCIÓN ELONCE
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), podría haber caída de al menos 100 milímetros de agua y también podría haber ocasional caída de granizo como así también ráfagas de viento que alcanzarían los 90 kilómetros por hora. El detalle.
Anunciaron alerta naranja y amarilla por tormentas para Entre Ríos para las próximas 48 horas, según actualizó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte.
Según precisó, este jueves habrá alerta naranja por tormentas para Paraná, Diamante, Nogoyá, Villaguay y La Paz. Por otra parte, la alerta amarilla alcanzaría a los departamentos Villaguay y Gualeguay. En este caso, sería desde la tarde y hasta la noche.
En el caso del viernes, la alerta naranja se ampliará: además de Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz y Villaguay, se abarcará a otros cinco departamentos entrerrianos: Federación, Federal, Feliciano, San Salvador y Concordia. Por la alerta amarilla, también abarca al resto de la provincia: sería no solo a Victoria y Gualeguay, sino también a Gualeguaychú, Colón, Islas, Tala y Uruguay.
¿Qué se espera que ocurra en las zonas abarcadas?
En el caso de la alerta amarilla, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.
Para la alerta naranja, en cambio, se informó que “el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.
¿Qué otras provincias están afectadas?
Además de Entre Ríos, la alerta naranja llegará a Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Rioja, San Juan y Mendoza.
Asimismo, se advirtió que La Pampa, parte de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Jujuy Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes y Chaco serán alcanzados por la alerta amarilla.