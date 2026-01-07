El río Uruguay comenzará a bajar a partir del 11 de enero

El río Uruguay continuará con niveles altos al menos hasta mediados de enero, según informó el Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. De acuerdo al organismo binacional, recién entre el 11 y el 12 de enero se espera que el comportamiento del curso de agua comience a mostrar una tendencia descendente paulatina.

Desde Salto Grande explicaron que la crecida registrada en los últimos días de diciembre se originó a partir de lluvias excepcionales en las subcuencas Alta y Media del río Uruguay. En algunas zonas se acumularon más de 150 milímetros de agua, valores poco habituales para el actual contexto climático dominado por el fenómeno “La Niña”.

El informe oficial también destacó que, entre el 27 de diciembre y el 6 de enero, los caudales erogados por la represa fueron inferiores a los aportes naturales del río. Esta situación permitió atenuar el impacto de la creciente aguas abajo, evitando niveles que hubieran sido significativamente más altos en condiciones naturales.

Factores climáticos y efecto de la sudestada

Desde el organismo explicaron que, en las ciudades ubicadas más al sur del curso del río Uruguay, como Concepción del Uruguay, Colón y Paysandú, el nivel del agua no depende únicamente del caudal proveniente de la represa. En estas localidades influyen de manera directa otros factores hidrometeorológicos.

Uno de los elementos determinantes fue la intensa sudestada registrada en los últimos días, que elevó el nivel del Río de la Plata e impactó directamente en el comportamiento del río Uruguay. “La sudestada ha contribuido significativamente al ascenso del nivel del río, afectando inevitablemente las actividades que se desarrollan dentro del cauce”, señalaron desde Salto Grande.

Esta combinación de lluvias extraordinarias y condiciones meteorológicas adversas generó complicaciones para diversas actividades ribereñas, especialmente aquellas vinculadas al turismo, la navegación y la pesca artesanal, indicó el organismo.

Perspectivas para los próximos días

Según las proyecciones actuales, si no se registran nuevas precipitaciones de magnitud en la cuenca, el descenso del río Uruguay será progresivo y sostenido a partir del 11 de enero. Desde Salto Grande indicaron que continuarán monitoreando la situación y brindando actualizaciones periódicas a las autoridades y a la población ribereña.