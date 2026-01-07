Quini 6: un apostador ganó más de $1.800 millones en La Segunda

REDACCIÓN ELONCE
Un apostador ganó el millonario pozo de La Segunda del Quini 6 que se sorteó este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.100 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 29-40-39-04-09-27. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $4.542.920.093.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 32-17-11-26-20-29. Hubo un solo ganador con todos los aciertos y se llevó $1.804.766.386,50. Es oriundo de Capital Federal.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 13-05-16-39-35-32. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $3.386.931.424.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 12-33-36-30-07-19. Hubo 34 ganadores y cada uno se lleva $9.043.974. Dos son de Entre Ríos
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 993 ganadores y cada uno percibirá $156.092,65. Elonce.com