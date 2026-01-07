Vecinos apagaron a baldazos un incendio de pastizales en San Benito: piden por los bomberos

En la intersección de las calles Nogoyá y Sarmiento, en San Benito, se registró un incendio de pastizales que reunió los esfuerzos de los vecinos para controlarlo. Los residentes piden la intervención de los bomberos para apagarlo del todo.

Uno de los jóvenes, Leonardo, quien se encargó de sofocar las llamas, relató que “no alcanza con los baldes” y que el fuego continúa, especialmente por la “goma espuma” y las ramas secas que habían sido arrojadas en el terreno. Según el testimonio, el incendio “fue intencional, no lo hicieron sin querer. Desde la mañana estamos trabajando con los vecinos, pero no se apaga”.

Sobre la intervención de los bomberos comentó que “vinieron, pero tiraron dos manguereadas y se fueron” y solicitaron frente a las cámaras que vuelvan a ir. “Por más que los vecinos tratemos de apagarlo, no podemos. Somos pibes del barrio, no bomberos”, agregó.

El terreno privado y el basural clandestino

El terreno donde se originó el incendio es privado, pero según los testimonios de los vecinos, ha sido utilizado en los últimos años como un “basural clandestino”. Además de la goma espuma y las ramas secas, los residentes encontraron “restos de un ventilador, tomates arrojados y un colchón semienterrado”, lo que refleja el abandono y la falta de control sobre este predio. Leonardo agregó que hay personas que llegan al lugar, “tirando basura y luego prenden fuego”.

Vecinos apagaron incendio de pastizales en San Benito

Un llamado a los bomberos

Los vecinos insisten en la necesidad de que los bomberos, ya sea de San Benito, Colonia Avellaneda o Paraná, se hagan presentes en la zona.