Bomberos sofocaron dos incendios de pastizales en distintas zonas de Paraná

Bomberos actuaron este miércoles por la tarde en distintos sectores de Paraná ante focos ígneos que generaron humo denso y peligro para vecinos y automovilistas.
Dos incendios de pastizales se registraron este miércoles por la tarde en la ciudad de Paraná y demandaron la intervención del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, que trabajó de manera coordinada con otras fuerzas para controlar las llamas y resguardar la seguridad.
El primero de los episodios ocurrió en la zona de calle José Maria Cocuzza y División de los Andes, en la zona del ex hipódromo, donde una dotación acudió tras un llamado de alerta. Al arribar, los bomberos constataron una importante cantidad de humo, que reducía notablemente la visibilidad y representaba un serio riesgo para la circulación vehicular.
Ante esta situación, se procedió a sofocar el foco ígneo y a asegurar el sector. Las tareas se realizaron de forma conjunta con Bomberos Zapadores y personal municipal de la Dirección de Tránsito, que llevó adelante el control y ordenamiento del tránsito para evitar siniestros viales.
Previamente otra unidad del Cuerpo Activo fue convocada por un incendio de pastizales en calle Heinze. En ese lugar, el personal debió trabajar intensamente para controlar y extinguir las llamas, evitando su propagación y resguardando la seguridad de los vecinos y del entorno.
Desde Bomberos Voluntarios reiteraron a la comunidad que la quema de pastizales está prohibida y remarcaron la importancia de la prevención. Advirtieron que encender fuego en terrenos, banquinas o zonas rurales puede derivar en incendios de gran magnitud, poniendo en riesgo viviendas, animales y vidas humanas.
Asimismo, solicitaron la colaboración de los vecinos para mantener los terrenos limpios y denunciar de inmediato cualquier foco de incendio, recordando que ante emergencias se debe dar aviso al cuartel correspondiente.