Falleció la adolescente que había sobrevivido al trágico accidente en la ruta 14

En horas de la tarde de este miércoles se confirmó el fallecimiento de Raquel Astrid Martínez, la adolescente de 17 que había sobrevivido al fatal accidente ocurrido el lunes pasado en la ruta 14, cerca de Chajarí y que se cobró la vida de cuatro personas, todos integrantes de una familia.

Vale recordar que el siniestro se registró en el empalme con la avenida 25 de Mayo y la colectora, a la altura del acceso norte a Chajarí. Por causas que se encuentran bajo investigación, un automóvil VolksWagen Suran se salió de control, impactó contra el guardarraíl y posteriormente se incendió.

En el interior del rodado viajaban, rumbo a Misiones para visitar familiares, Nora del Carmen Techeira de 44 años, su hermano menor David Techeira de 30 años y dos hijas de Nora: Gabriela Liz Martínez de 20 años y Omaira Ruth Martínez, de 17 años. Los cuerpos de las víctimas quedaron calcinados en el interior del vehículo.

Pero Raquel Astrid, que era melliza de Omaira Ruth, pudo salir del auto en llamas, aunque al momento de llegar al hospital de Chajarí, tenía el 95 por ciento de su cuerpo quemado. Debido a la gravedad de su cuadro, la trasladaron de manera urgente al hospital San Martín de Paraná, donde finalmente falleció, según confirmaron fuentes policiales a Elonce.

El comisario Cristian Valdez Puente, Jefe de la Departamental de Federación indicó al programa GPS de Elonce que “en horas del mediodía lamentablemente recibimos la información y tenemos que dar esta mala noticia”, del deceso de la adolescente “producto de las quemaduras en su cuerpo”.

Falleció la adolescente que había sobrevivido al trágico accidente donde murieron cuatro personas

Consultado sobre el siniestro, señaló que “todavía no está el informe pericial y está todo a cargo del fiscal de la causa Matías Argüello de la Vega”.

Tras ello, mencionó que la zona donde ocurrió el siniestro, “es una rotonda que está poco iluminada y la ruta tiene algunos baches”. Además se lograron levantar registros fílmicos de cámaras de seguridad del lugar.

Finalmente, el Comisario recordó que tomaron conocimiento del terrible accidente por personas que pasaban por el lugar, quienes hallaron a la chica fallecida este miércoles “caminando, cerca del auto con su cuerpo quemado” y el vehículo envuelto en llamas.

Un viaje familiar que quedó truncado

La familia fallecida era oriunda de General Roca, Río Negro y se encontraba realizando un viaje largamente planificado. Nora del Carmen Techeira había organizado unas vacaciones hacia la provincia de Misiones, su lugar natal, con el objetivo de visitar a su madre y a sus hermanas.

El domingo, partió desde General Roca junto a tres de sus seis hijos y su hermano menor. En esa ciudad rionegrina residía desde hacía más de 15 años junto a su esposo, Benjamín Isaías Martínez. Sin embargo, el viaje se vio abruptamente interrumpido por el trágico accidente ocurrido en territorio entrerriano.

"Todas eran excelentes chicas. Gaby había terminado la secundaria y las mellis ingresaban a 5° año en el secundario", contaron allegados.

El hecho

En relación a las causas del siniestro, el subjefe de Policía del departamento Federación, Marcos Pereyra fue prudente y aclaró que todavía no hay certezas.

Entre las hipótesis que se analizan, mencionó que el conductor podría haberse dormido, haber circulado a alta velocidad o no haber advertido correctamente la traza. El lugar, explicó, presenta una curva pronunciada y una rotonda, sumado a la falta de luz natural.

Según detalló el funcionario policial, de acuerdo con los rastros en el lugar, el vehículo impactó contra una alcantarilla, lo que desencadenó el vuelco. "En vez de tomar la curva, siguió de largo", explicó. Ahora será tarea de los peritos de Criminalística establecer con mayor precisión la velocidad, la trayectoria y la secuencia exacta del hecho.

La VW Suran golpeó primero contra una alcantarilla, tomó vuelo y luego impactó contra el guardarrail, donde se prendió fuego. En el pasto quedó marcado el recorrido del vehículo y donde se produce el primer impacto contra la alcantarilla.