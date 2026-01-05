Cuatro muertos en Chajarí: la trayectoria que habría realizado el auto antes de incendiarse

Un nuevo siniestro vial ocurrido en una ruta entrerriana dejó como saldo cuatro personas fallecidas y una adolescente en grave estado.

El siniestro ocurrió alrededor de la 1:10 de la madrugada en el acceso norte de la ciudad de Chajarí, a la altura del empalme de la ruta 14 con la avenida 25 de Mayo, en jurisdicción del Puesto de Control Vial Paso Cerrito.

Allí, un automóvil Volkswagen Suran que circulaba en sentido sur–norte se despistó, volcó y se incendió, quedando apoyado sobre el guardarraíl de la autovía. En el interior del vehículo murieron cuatro personas, todas oriundas de General Roca, provincia de Río Negro. Mientras que una adolescente logró salir, aunque presenta el 95 por ciento de su cuerpo quemado.

Tras el impacto, el escenario hallado por la policía y bomberos fue descripto como devastador.

El subjefe de Policía del departamento Federación, Marcos Pereyra, expresó que "es una fatalidad, un escenario feo".

En relación a las causas del siniestro, Pereyra fue prudente y aclaró que todavía no hay certezas. "A este momento son todas presunciones", señaló. Entre las hipótesis que se analizan, mencionó que el conductor podría haberse dormido, haber circulado a alta velocidad o no haber advertido correctamente la traza. El lugar, explicó, presenta una curva pronunciada y una rotonda, sumado a la falta de luz natural.

Según detalló el funcionario policial, de acuerdo con los rastros en el lugar, el vehículo impactó contra una alcantarilla, lo que desencadenó el vuelco. "En vez de tomar la curva, siguió de largo", explicó. Ahora será tarea de los peritos de Criminalística establecer con mayor precisión la velocidad, la trayectoria y la secuencia exacta del hecho.

La VW Suran golpeó primero contra una alcantarilla, tomó vuelo y luego impactó contra el guardarrail, donde se prendió fuego. En el pasto quedó marcado el recorrido del vehículo y donde se produce el primer impacto contra la alcantarilla. (Click para ver video)

Foto: La Fusta

Un panorama devastador

Al sofocar el incendio, los bomberos hallaron cuatro cuerpos severamente calcinados en el interior del rodado. El grado de destrucción fue tal que, de manera preliminar, no se pudo determinarse la posición que ocupaban las víctimas al momento del impacto.

En principio, el conductor era un hombre de 30 años, identificado como David Techeira. Las otras víctimas fatales son Nora del Carmen Techeira de 44 años, Gabriela Liz Martínez, de 20 años y Omaira Ruth Martínez, de 17 años. Todos fallecieron en el acto.

La única sobreviviente está grave

En contraste con ese panorama, Astrid Raquel Martínez, también de 17 años, logró escapar.

De acuerdo a lo informado por la Policía de Entre Ríos, la adolescente salió por sus propios medios del vehículo y fue asistida por personas ocasionales que la trasladaron de urgencia a un centro de salud local. "Habría salido del vehículo con el 95% del cuerpo quemado", indicó Pereyra, graficando la gravedad extrema de su estado.

Finalmente, debido a la magnitud de las heridas, la joven fue sedada, entubada y derivada de urgencia al Hospital San Martín de Paraná, donde permanece internada con pronóstico reservado, en coma farmacológico.