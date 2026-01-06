Choque e incendio en Ruta 14: el impactante detalle sobre el accidente en el que murió toda una familia

Choque e incendio en Ruta 14. Un trágico siniestro vial ocurrido sobre ruta 14, en Chajarí, provocó la muerte de cuatro integrantes de una misma familia y dejó a una adolescente gravemente herida. El hecho generó una profunda conmoción tanto en Entre Ríos como en la ciudad de General Roca, Río Negro, de donde eran oriundas las víctimas.

El accidente se registró en el empalme con la avenida 25 de Mayo y la colectora, a la altura del acceso norte a Chajarí. Por causas que aún se encuentran bajo investigación judicial, un automóvil Volkswagen Suran perdió el control, impactó contra el guardarraíl y posteriormente se incendió.

Como consecuencia del brutal impacto y del incendio, murieron Nora del Carmen Techeira (44), su hermano menor David Techeira (30) y dos hijas de Nora: Gabriela Liz Martínez (20) y Omaira Ruth Martínez (17). Los cuerpos de las víctimas quedaron calcinados en el interior del vehículo.

La única sobreviviente del siniestro fue Astrid Raquel Martínez, hermana melliza de Omaira Ruth. La joven fue rescatada con vida, pero sufrió quemaduras en aproximadamente el 95% de su cuerpo. Tras ser asistida inicialmente en el Hospital Santa Rosa de Chajarí, fue derivada al Hospital San Martín de Paraná, donde permanece internada en estado grave, con respirador mecánico y pronóstico reservado.

Choque e incendio en Ruta 14 (foto Policía de Entre Ríos)

Familiares indicaron que, hasta el momento, no recibieron información oficial detallada sobre la mecánica del accidente. No obstante, señalaron que la joven “se encuentra estable dentro de la gravedad de su cuadro”.

Un viaje truncado

De acuerdo a los primeros datos conocidos tras el siniestro, la familia se encontraba realizando un viaje largamente planificado. Nora del Carmen Techeira había organizado unas vacaciones hacia la provincia de Misiones, su lugar natal, con el objetivo de visitar a su madre y a sus hermanas.

“Fue la primera vez que mi mamá viajaba sola", había asegurado Guillermo, uno de los hijos de Nora, a LM Cipolletti.

Los Techeira son 12 hermanos. En el accidente en Chajarí murieron Nora (44) y David (30).

El domingo, la mujer partió desde General Roca junto a tres de sus seis hijos y su hermano menor. En esa ciudad rionegrina residía desde hacía más de 15 años junto a su esposo, Benjamín Isaías Martínez. Sin embargo, el viaje se vio abruptamente interrumpido por el trágico accidente ocurrido en territorio entrerriano.

Nora era ama de casa y Benjamín, camionero. "Eran excelentes chicas en todos los sentidos. Gaby había terminado la secundaria y las mellis ingresaban a 5° año en el secundario", contaron allegados.

Hipótesis en investigación

Las primeras pericias realizadas en el lugar del hecho indicaron que el siniestro podría haberse producido por una mala maniobra o porque la conductora se habría quedado dormida al volante, aunque estas hipótesis deberán ser confirmadas por los peritajes técnicos de Criminalística y las actuaciones judiciales correspondientes.

La Justicia continúa trabajando para establecer con precisión las circunstancias que derivaron en el despiste, el choque y el posterior incendio del vehículo.

Dolor y solidaridad

El impacto de la tragedia fue profundo en General Roca, donde familiares, amigos y vecinos expresaron su dolor a través de las redes sociales. En ese marco, se impulsaron acciones solidarias para colaborar con los traslados de los cuerpos, asistir a los familiares y afrontar los gastos vinculados a la internación de Astrid.

La familia Martínez-Techeira: detrás, de izquierda a derecha, Dafne (21), Gabriela Liz (20, fallecida), Sebastián (45), Nora (44, fallecida) y Astrid (17, internada grave). Los tres del centro, Guillermo (24), Abigaíl (25) y Omaira (17, fallecida).

Tras poner a disposición el alias de la cuenta bancaria del padre de familia, luego lo dieron de baja ya que cumplieron "con el objetivo" y lograron "coordinar el traslado con la ayuda del Sindicato de Camioneros de General Roca".

En un comunicado difundido en las redes sociales, agradecieron a "todas las personas que nos mandaron su amor a través de cada acción, dinero que enviaron y mensajitos".

Mientras tanto, la comunidad permanece a la espera de novedades sobre la evolución de la joven sobreviviente y del avance de la investigación judicial que permita esclarecer uno de los episodios viales más trágicos registrados en los últimos días en Entre Ríos.