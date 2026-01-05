Dolor por la tragedia en Chajarí: piden ayuda para trasladar a los fallecidos y cadena de oración por la sobreviviente

Tragedia en Chajarí. La ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro, se vio conmovida este lunes por la trágica noticia del fallecimiento de cuatro habitantes de la localidad, que fueron víctimas de un accidente en Chajarí, Entre Ríos. La familia Martínez, que estaba conformada por Omaira Ruth Martínez, su hermana Gabriela Liz Martínez, su madre Nora del Carmen Techeira, y la sobreviviente Astrid Raquel Martínez, ha dejado un vacío profundo en la comunidad.

A pesar de las vacaciones y el receso escolar, la Escuela Secundaria Río Negro N° 1, a la que asistían las hermanas fallecidas, expresó su dolor mediante un emotivo mensaje. En su comunicado, el establecimiento recordó y despidió a las jóvenes y su madre, elevando una oración por la pronta recuperación de Astrid, quien sigue luchando por su vida. “No existen palabras que alcancen para expresar la tristeza que nos embarga ante la pérdida de una joven llena de vida y de su familia. Como institución que las vio crecer y compartió su día a día, nos unimos en un abrazo fraterno a sus seres queridos”, señalaron en el escrito oficial.

Foto: Archivo.

Cadena de oración y apoyo solidario para la familia Martínez

La tragedia no solo ha afectado a la familia Martínez, sino a toda la comunidad de General Roca, que se ha unido en una cadena de oración por Astrid Raquel Martínez, quien lucha por su vida en estado crítico. El pedido de solidaridad también se ha extendido a la ciudadanía para reunir fondos que permitan transportar los cuerpos de las víctimas desde Entre Ríos hasta Río Negro. La solicitud de colaboración fue hecha pública este lunes, con la intención de aliviar los gastos derivados de esta tragedia.

Desde la institución educativa, se hizo un llamado a toda la comunidad educativa y a los vecinos de General Roca para unirse en oración y apoyo en este difícil momento. “Invitamos a toda la comunidad educativa, a la Red de Familias (RedFa) y a los vecinos de General Roca a unirse en una cadena de oración por su pronta recuperación”, expresó la Escuela Secundaria Río Negro N° 1 en su mensaje. Este gesto refleja la profunda empatía de la ciudad, que se ha volcado en apoyo a los familiares de las víctimas.

El Alias para colaborar es causaMartinez, a nombre de Benjamín Isaías Martínez, que tiene su cuenta en el Banco de la Nación Argentina.