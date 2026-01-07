Denuncia por usurpación de una vivienda en Paraná activó un operativo policial

REDACCIÓN ELONCE
Dos personas fueron encontradas dentro de un inmueble tras un llamado a la Policía. La Fiscalía dispuso su correcta identificación, el retiro de pertenencias y el envío de imágenes a Policía Científica para avanzar en la investigación.
Denuncia por usurpación motivó un rápido accionar policial en la tarde del 7 de enero de 2026, luego de que se alertara sobre la ocupación ilegal de un inmueble ubicado en la intersección de Lisandro de la Torre y Artigas, en la capital entrerriana.
De acuerdo a la información oficial, el llamado ingresó a la dependencia policial dando cuenta de una presunta usurpación en una vivienda. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de dos individuos en el interior de la propiedad, lo que confirmó la situación denunciada.
Ante este escenario, los agentes procedieron a identificar a las personas involucradas y dieron inmediata intervención al Fiscal de Investigación y Litigación de Paraná. Tras ser informado de lo ocurrido, el funcionario judicial dispuso que se realizara la correcta identificación de los sospechosos y ordenó el retiro de sus pertenencias del inmueble.
Asimismo, personal policial llevó adelante las actuaciones correspondientes en el lugar, incluyendo la toma de registros fotográficos del interior y exterior de la vivienda. Dicho material fue remitido posteriormente a la Dirección General de Policía Científica, con el objetivo de ser analizado y sumado a la causa en trámite.
Desde las fuerzas de seguridad, destacaron la importancia de la rápida respuesta ante este tipo de hechos y remarcaron el rol fundamental de la colaboración ciudadana a través de la denuncia temprana, lo que permite intervenir de manera inmediata y prevenir situaciones de mayor gravedad.
La causa quedó en manos de la Fiscalía interviniente, que continuará con las actuaciones judiciales para determinar las responsabilidades correspondientes en el marco de la denuncia por usurpación registrada en Paraná.