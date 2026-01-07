Una menor de edad está en "grave estado" tras el vuelco de un auto en la Autovía Artigas

Un siniestro vial en Autovía Gervasio Artigas se registró durante la tarde de este miércoles y demandó la intervención del personal policial de Comisaría La Picada, dependiente de la Jefatura Departamental Colón. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 178, en un tramo de alto tránsito vehicular.

Según la información oficial, el siniestro fue protagonizado por un automóvil Chevrolet Agile que circulaba en sentido Norte a Sur. El vehículo era conducido por un hombre de 38 años, quien viajaba acompañado por una mujer mayor, una menor de 12 años y un hombre de 32 años.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, el rodado habría perdido el control de su marcha a raíz de la rotura del neumático trasero derecho. Esta situación provocó que el automóvil realizara varios vuelcos antes de finalizar su recorrido sobre la banquina Este del carril contrario.

Violento vuelco y rápida intervención policial

Foto: P.E.R.

Tras el impacto, personal policial acudió rápidamente al lugar para asistir a los ocupantes y ordenar el tránsito, que se vio parcialmente afectado mientras se desarrollaban las tareas de emergencia. También se dio intervención a los servicios de salud para el traslado de los heridos.

Todos los ocupantes del vehículo fueron derivados al Hospital San Benjamín de la ciudad de Colón, donde recibieron atención médica inmediata. Luego de ser examinados por el personal de guardia, se confirmó la gravedad de las lesiones sufridas por una de las personas involucradas.

Desde el nosocomio se informó que la menor de 12 años presentó lesiones de carácter grave, quedando bajo observación médica, mientras que los tres adultos resultaron con lesiones leves, sin riesgo de vida.