Un caballo murió tras ser embestido por su camión sobre Ruta 12, en el sur entrerriano

El accidente ocurrió en la noche del martes sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 174. El conductor del camión resultó ileso y trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios, Policía y Gendarmería.
Un siniestro vial se registró en la noche del martes sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 174, en jurisdicción de Ceibas, cuando un camión impactó contra un caballo que se encontraba sobre la cinta asfáltica. Como consecuencia del choque, el animal murió en el lugar, mientras que el conductor del rodado no sufrió lesiones.
El hecho ocurrió alrededor de las 22:13, cuando un camión Fiat Iveco con contenedor, perteneciente a la empresa “Luis Verde”, circulaba en sentido Entre Ríos–Buenos Aires. El vehículo era conducido por un hombre de 61 años, domiciliado en la ciudad bonaerense de Morón.
De acuerdo a la información brindada por Bomberos Voluntarios de Ceibas, el conductor manifestó que el caballo se encontraba detenido sobre la calzada y que no logró evitar el impacto. Tras la colisión, el animal falleció y quedó sobre la banquina, mientras que el camión presentó daños en su parte delantera.
En el lugar trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas, a bordo del móvil N°24, junto a personal de la Comisaría Médanos, Gendarmería Nacional del puesto vial Ceibas y efectivos policiales. El camionero permaneció en el sitio evaluando el estado del vehículo para determinar si podía continuar su viaje.
Las tareas de asistencia y prevención se extendieron hasta aproximadamente las 23:00, momento en el que las dotaciones regresaron a su base. No fue necesario interrumpir de manera prolongada el tránsito en la ruta.