Video: un policía Federal alcoholizado causó una muerte al volante y lo dejaron libre

Un efectivo de la policía Federal quedó en libertad luego de protagonizar un siniestro vial fatal mientras conducía alcoholizado. El hecho ocurrió el sábado 3 de enero sobre la ruta provincial 6, en la localidad bonaerense de Open Door, en Luján, y tuvo como víctima a Vanesa Escalante, quien viajaba junto a su marido y su hija cuando su vehículo fue impactado de frente.

El conductor involucrado fue identificado como Gastón Maximiliano Montepeloso, jefe de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Rafaela, Santa Fe. De acuerdo a las actuaciones judiciales, el policía se cruzó de carril e impactó contra un Chevrolet Prisma, provocando la muerte de Escalante y dejando heridos a los otros ocupantes del auto.

Alcohol en sangre y registro fílmico

Las pericias confirmaron que el efectivo de la policía Federal manejaba con 0,48 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto en el que el vehículo conducido por Montepeloso invade el carril contrario y produce el choque fatal, en inmediaciones del Polo Club La Cañada.

El auto del policía tras el impacto. Foto: X.

Con estos elementos, la fiscal Mariana Suárez solicitó que el acusado pase de aprehendido a detenido, al considerar la gravedad del hecho y el riesgo procesal. Sin embargo, el juez Luis Marcelo Giacoia rechazó el pedido.

El fallo judicial y la libertad del acusado

Según consta en la resolución a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el magistrado consideró “desproporcionada” la solicitud de la fiscalía y dispuso la inmediata libertad de Montepeloso. No obstante, el policía continuará imputado por homicidio culposo agravado por conducción imprudente y negligente, además de lesiones culposas.

Entre las condiciones impuestas para mantener la libertad, el acusado deberá fijar domicilio, no modificarlo sin autorización judicial, comparecer ante cada citación, entregar su licencia de conducir y abstenerse de todo contacto con las víctimas, sus familiares y los testigos de la causa.

Luján: el video del policía federal que circulaba a alta velocidad, alcoholizado, cruzó de carril, mató y ya está librehttps://t.co/8T1D2WXlix pic.twitter.com/sxKSpbp7sH — Primer Plano (@primerplanotv) January 7, 2026

Tras el hecho, el efectivo de la policía Federal fue pasado a disponibilidad y se le inició un sumario administrativo interno para evaluar su conducta. En paralelo, la causa judicial investiga la participación de un tercer vehículo que habría estado involucrado en el siniestro y se dio a la fuga.