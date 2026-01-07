Murió el joven que había chocado su moto contra un poste en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La víctima había ingresado al hospital con graves lesiones luego de un accidente ocurrido este domingo en Paraná. Permanecía internado en terapia intensiva y falleció pese a los esfuerzos médicos, pudo confirmar Elonce.
Un joven identificado como Exequiel Alejandro Piedrabuena falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas en un accidente de tránsito ocurrido el domingo 4 de enero en Paraná, cuando la motocicleta en la que se desplazaba impactó contra un poste.
Según se informó, el siniestro vial se registró en calle Pacto Unión Nacional, entre Banda Oriental y O’Higgins. A raíz del fuerte impacto, el joven fue trasladado de urgencia al hospital San Martín, donde ingresó en estado crítico.
De acuerdo al parte médico, Piedrabuena presentaba fractura de fémur en la pierna izquierda, fractura de escápula izquierda y una hemorragia subaracnoidea. Debido a la gravedad del cuadro, permanecía intubado e internado en la Unidad de Terapia Intensiva del nosocomio.
Pese a las intervenciones médicas realizadas y al seguimiento constante de su evolución, el estado de salud del joven no logró revertirse. Finalmente, su fallecimiento fue confirmado por la doctora Beber, según pudo saber Elonce.
El hecho generó profundo pesar entre familiares, amigos y allegados del joven, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.