Policiales Concordia

Joven conductor volcó su auto sobre la ex Ruta 14 en Concordia

7 de Enero de 2026
Vuelco en Concordia Foto: Policía de Entre Ríos

Vuelco en Concordia. Por motivos que se tratan de establecer, el conductor de un vehículo Volkswagen Suran perdió el control del rodado y volcó sobre la ex Ruta 14, en jurisdicción de la comisaría quinta de Concordia.

Vuelco en Concordia (foto Policía de Entre Ríos)

No consecuencia del accidente, que registró en la mañana de este miércoles, no se registraron lesionados; solo daños materiales.

Vuelco en Concordia (foto Policía de Entre Ríos)

Fuentes policiales comunicaron que el auto era conducido por un joven de 18 años, el cual iba acompañado por otro de 23 años de edad.

 

De acuerdo al parte policial, el auto transitaba por ex Ruta 14, en dirección sur a norte, cuando a unos mil metros de una rotonda, el conductor perdió el control del rodado y volcó hacia cardinal Este de mencionada arteria.

