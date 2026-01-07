Joven conductor volcó su auto sobre la ex Ruta 14 en Concordia

El auto transitaba por ex Ruta 14, en dirección sur a norte, cuando a unos mil metros de una rotonda, el conductor perdió el control del rodado y volcó hacia cardinal Este de mencionada arteria.
Vuelco en Concordia. Por motivos que se tratan de establecer, el conductor de un vehículo Volkswagen Suran perdió el control del rodado y volcó sobre la ex Ruta 14, en jurisdicción de la comisaría quinta de Concordia.
No consecuencia del accidente, que registró en la mañana de este miércoles, no se registraron lesionados; solo daños materiales.
Fuentes policiales comunicaron que el auto era conducido por un joven de 18 años, el cual iba acompañado por otro de 23 años de edad.
