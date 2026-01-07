Vecinos reclaman por pastizales altos y pérdida de agua en barrio 170 viviendas

REDACCIÓN ELONCE
Vecinas del barrio 170 viviendas expresaron su malestar por la falta de mantenimiento de los espacios verdes, la presencia de pastizales altos y una pérdida de agua que lleva meses sin solución, situación que genera preocupación y enojo con el municipio.
El barrio 170 viviendas atraviesa una situación que mantiene en alerta a sus vecinos, quienes reclaman desde hace tiempo por el crecimiento descontrolado de pastizales, la falta de limpieza en terrenos linderos y una pérdida de agua que persiste desde hace dos meses en el acceso al barrio.
Analía, una de las vecinas, explicó que los reclamos no son nuevos y que se repiten año tras año sin respuestas concretas. “Hace dos o tres años que estamos acá con el mismo tema de que nos vengan a cortar el pasto, con que se mantenga la Plazoleta de enfrente. Estamos rodeados de pastizales y ahora hace bastante que estamos sin que lo mantengan”, señaló.
La vecina detalló que la problemática involucra tanto terrenos municipales como privados, lo que agrava la situación general del barrio y obliga a los propios vecinos a hacerse cargo de tareas que no les corresponden.
Terrenos abandonados y falta de control
Según relató Analía, existen sectores que deberían ser mantenidos por el Estado local. “Los terrenos que corresponderían al municipio, que son la canchita, el cañaveral. Son terrenos privados, de los cuales los dueños no se hacen cargo de la limpieza”, explicó.
En ese contexto, remarcó el esfuerzo económico que deben realizar algunos habitantes del barrio 170 viviendas. “Hay vecinos que han comprado terreno acá y tienen que estar manteniendo ellos económicamente en forma particular, pagando para poder limpiar los terrenos. Tenemos un cañaveral de fondo, al costado de una carnicería”, agregó.
El malestar se extiende a la falta de presencia municipal en los barrios. “Estamos enojados con el municipio porque no llega demasiado a los barrios”, expresó la vecina, reflejando un sentimiento compartido por otros residentes de la zona.
Pérdida de agua y temor por asentamientos
A los problemas de limpieza se suma una pérdida de agua que lleva semanas sin ser reparada. “Es en la entrada al barrio 170 viviendas por la calle 1.147. Tenemos una pérdida de agua hace dos meses”, indicó Analía, quien agregó que ya se realizaron reclamos formales. “Un chico hizo un reclamo y dijeron que están retrasados con el trabajo, pero pierde bastante el caño”.
La preocupación de los vecinos también está puesta en las consecuencias del abandono. “Esa es la mayor preocupación de los vecinos. Los asentamientos se generan con los pastizales altos”, advirtió Analía.
Según relató, la policía ha intervenido en varias oportunidades. “Hemos llamado a la policía, los sacan, pero vuelven al lugar. Ya hemos sacado estructura de madera ya hechos detrás de los cañaverales”, concluyó, al pedir una respuesta urgente de las autoridades.