Suspendieron la primera noche del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante

Se suspendió la primera noche del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante, debido a las intensas lluvias que afectaban a la zona, se confirmó a Elonce. Al respecto, la Comisión Organizadora informó que, debido al alerta meteorológico anunciado para la zona, se resolvió suspender la actividad de la noche de este jueves.

A raíz de las condiciones meteorológicas y según pudo saber Elonce, el campo no está apto para la jineteada, señalaron desde la organización y agregaron que, en las próximas horas, se dará a conocer información sobre las entradas que fueron adquiridas para la primera noche del festival.

Foto: El Once

Estaba previsto que a las 20:15 horas, comenzara la primera ronda de Jineteada en el campo "Lisardo Gieco", tras el acto inaugural de las 19, que contó con la presencia de la vicegobernadora, Alicia Aluani, y el intendente anfitrión, Ezio Gieco.

Cabe recordar que en horas de la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional informó que las precipitaciones se extenderían durante todo el viernes, con intensidad variable durante la jornada.

Foto: El Once

Minutos antes de las 20:55, la Comisión Organizadora informó oficialmente la suspensión del evento a través de sus redes sociales. "Debido a las condiciones climáticas se suspendió la jornada de este jueves 8. La Comisión Organizadora del Festival se encuentra evaluando el desarrollo de las próximas jornadas. Oportunamente, se informará a través de los canales oficiales", fue la información que se difundió.

Foto: El Once

Al respecto, adelantaron que en las próximas horas, se brindará información sobre las entradas que fueron adquiridas para la primera noche del festival.

Durante la primera velada, en el escenario se preveía la presencia de Campedrinos; DNI Folklore; Litoral Mitá; “El Flaco” Julio Figueroa y Ballet Ancát.

Sobre la inauguración de la edición 2026

A las 19:00 el párroco de San Cipriano y San Francisco Javier de Diamante, Claudio Masutti, dio unas palabras: “El agua es una bendición para todos, no distingue pobres ni ricos, ni color. Es una bendición que Dios da para todos y cada uno”.

Además, se refirió a la ceremonia de traslado de la Virgen hacia la ermita: “Cuando caminaba Nuestra Madre, le pedimos protección para que estos días nos sostenga y nos libere de cualquier peligro y mal, especialmente que nos haga disfrutar el ser hermanos, el compartir y el disfrutar”, aseguró.

Posteriormente, se rezó el Ave María y se pidió la bendición de las personas que organizan el evento, como así también de los asistentes.

Por su parte, la agrupación Mensajes al Viento interpretó las estrofas del himno nacional con lengua de señas.