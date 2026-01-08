Amplían alerta por tormentas severas para Entre Ríos y otras provincias: pronostican ráfagas y fuertes lluvias

REDACCIÓN ELONCE
El Servicio Meteorológico Nacional amplió, el aviso de alerta por tormentas severas para Entre Ríos y otras provincias. Se prevén ráfagas que pueden superar los 90 km/h y valores de precipitación acumulada de hasta 100 mm.
Pasadas las 18.30 de este jueves, comenzó a llover sobre la capital entrerriana. Si bien, las precipitaciones no eran copiosas, se anticipa que los fenómenos más importantes se darán hacia la noche.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), amplió este jueves por la tarde, el aviso de alerta por tormentas severas para Entre Ríos y otras provincias. Según el organismo, el territorio entrerriano, está incluido en la zona que abarcan las alertas amarillas y naranjas por tormentas severas que rigen para este jueves y gran parte de la jornada del viernes.
El Servicio Meteorológico Nacional precisó que una zona de Entre Ríos, está bajo alerta amarillo por tormentas para la noche de este jueves y gran parte de la jornada del viernes. El aviso incluye a los departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz, y Villaguay, supo Elonce.
Además, informe rige para las provincias de Corrientes, Santa Fe, Chaco, Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Mendoza y Neuquén.
Ráfagas y fuertes lluvias
El organismo señaló que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos”, explicó el SMN.
El aviso de alerta amarillo, que también regirá hasta la tarde de este viernes, también indica que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.
En la provincia de Entre Ríos, la alerta amarilla por tormentas, también regirá hasta el viernes por la tarde en los departamentos Victoria, Gualeguay, Islas, Gualeguaychú, Uruguay, Tala y Colón.
Alerta naranja por tormentas severas
En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional, también emitió una alerta naranja por tormentas severas para zonas de Entre Ríos, y las provincias de Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa, Córdoba, Catamarca, Tucumán, y Santiago del Estero.
Según explicó el organismo, en territorio entrerriano, los “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, podrían afectar a los departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz, Villaguay, San Salvador, Concordia, Federal, Feliciano y Federación.
Abundante caída de agua en cortos períodos
El informe advierte que “el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas”. Además, el aviso anticipa que las tormentas fuertes, podrían estar “acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos”, explica el informe.
El aviso de alerta naranja por tormentas severas hasta la tarde del viernes, también pronostica que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, resalta el SMN.